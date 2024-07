Cena bitcoinu je na dvouměsíčním minimu. Pád kryptoměny ovlivňují volby v Británii, Francii a USA

Cena bitcoinu prudce klesá, ve čtvrtek odpoledne spadla pod 57 000 USD (1,33 milionu Kč) a ocitla se na dvouměsíčním minimu. Na začátku týdne se přitom bitcoin prodával zhruba za 63 000 USD, za týden tedy jeho cena klesla přibližně o deset procent. Londýn/New York 23:02 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny kryptoměn stále klesají (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Bitcoin se podle specializovaného serveru CoinDesk zhruba v 16.00 SELČ prodával za 57 300 USD a za uplynulých 24 hodin vykazoval pokles o 5,5 procenta. Největší a nejstarší kryptoměnu oslabuje podle analytiků zřejmě i nejistota před prezidentskými volbami ve Spojených státech a možný převis nabídky nad poptávkou v souvislosti s krachem burzy Mt.Gox.

Bitcoin je pod tlakem už několik měsíců. Jeho propad zrychlil po první debatě mezi americkými prezidentskými kandidáty Joem Bidenem a Donaldem Trumpem. Bidenův výkon v debatě pozorovatelé většinou hodnotí jako velmi špatný, což vyvolává otázky, zda by neměl místo Bidena kandidovat za Demokratickou stranu někdo jiný.

„Pokud má být (Biden) nahrazen, a hodně se o tom teď mluví, tak ta nová osoba nemusí být kryptu nakloněná,“ řekl analytik makléřské společnosti eToro Josh Gilbert.

Bitcoin měl po spuštění burzovně obchodovaných fondů v USA velmi dobrý začátek roku a v polovině března se díky přílivu peněz od dalších investorů dostal na rekordní hodnotu 73 803,25 USD. Euforie ale později vyprchala a bitcoin od té doby ztratil více než 20 procent.

Jiní analytici podle agentury Reuters poukazují i na parlamentní volby v Británii a ve Francii. Ty podle nich dál snižují ochotu investorů nakupovat rizikovější aktiva, za která bývá bitcoin považován.

Tokijská kryptoměnová burza Mt. Gox, která zkrachovala před deseti lety, nyní začíná vyplácet své bývalé klienty. Pokud by se velká část z nich rozhodla své zachráněné bitcoiny rychle prodat, mohlo by to vést k převisu nabídky nad poptávkou a stáhnou cenu bitcoinu ještě níže, domnívají se někteří analytici.

Dolů zamířila i druhá největší kryptoměna ether. Odpoledne se obchodovala za cenu kolem 3090 dolarů a proti maximu z poloviny března ztrácela skoro 25 procent.