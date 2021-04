‚Na trhu je cítit velká důvěra k aktuálním trendům.‘ Bitcoin překonal hranici 63 tisíc dolarů

Bitcoin zdolal další rekord, před úterním polednem se obchodoval za více než 63 000 dolarů, v přepočtu asi 1,38 milionu korun. Poté kurz této nejznámější kryptoměny světa klesl zhruba na 62 600 dolarů. Od začátku roku se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila, vyplývá z grafů na specializovaných webech. Londýn/Praha 16:10 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nárůst kurzu bitcoinu podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy souvisí právě se středečním vstupem společnosti Coinbase na burzu, což kryptoměny dál popularizuje (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Bitcoin vystoupil na rekordní hodnotu den předtím, než se na trhu Nasdaq v New Yorku začne obchodovat s akciemi společnosti Coinbase Global, což je provozovatel největší kryptoměnové burzy ve Spojených státech.

Nárůst kurzu bitcoinu podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy souvisí právě se středečním vstupem společnosti Coinbase na burzu, což kryptoměny dál popularizuje. Půjde přitom o první vstup na burzu některé z významných společností z oboru kryptoměn.

Zdolání dalšího rekordu nemusí být letos ani zdaleka poslední. „Na trhu je i přes turbulence na ostatních trzích cítit velká důvěra k aktuálním trendům a investoři jsou ochotni nakoupit bitcoin i za vyšší ceny. To je základ pro další růst, který mimo jiné podporuje zapojení velkých institucí do trhu a uvolnění dalšího fiskálního balíčku v USA, kde budou peníze končit především v soukromém sektoru. Rychlejší růst může ještě podpořit rostoucí inflace ve Spojených státech, a to až na 70 000 dolarů, nicméně v nejbližších týdnech bude pravděpodobně korigovat pod 60 000 dolarů, kde nabere sílu pro další růst,“ dodal analytik společnosti Purple Trading Štěpán Hájek.

Jedno z nejvýnosnějších aktiv

Tento týden se ale zároveň objevily hlasy, že by vlády po celém světě mohly začít podnikat kroky proti používání bitcoinu a dalších kryptoměn. V rozhovoru na televizní stanici CNBC to uvedl Jesse Powell, což je spoluzakladatel a výkonný ředitel přední bitcoinové burzy Kraken. Řada významných činitelů, včetně americké ministryně financí Janet Yellenové a šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové, už vyjádřila obavy v souvislosti s používáním kryptoměn k praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám.

„Bitcoin v současnosti platí za jedno z nejvýnosnějších aktiv a vstup Coinbase na burzu jeho důvěryhodnost podporuje. Hodnota tohoto digitálního zlata totiž stojí a padá v důvěře v něj. V současnosti jsme svědky něčeho, co by se dalo nazvat digitální zlatou horečkou. Objem obchodů s kryptoměnami v Česku se v prvním čtvrtletí meziročně ztrojnásobil,“ uvedl ředitel obchodníka Bitstock.com Martin Stránský.

Spolu s bitcoinem se zvyšují i ceny některých dalších digitálních měn. Například cena etherea se dostala nad 2230 dolarů, což je také rekord. Investice do kryptoměn v poslední době obhajují i některé věhlasné společnosti, například banka BNY Mellon, platební společnost Mastercard či výrobce elektromobilů Tesla. Ten už dříve oznámil, že investoval 1,5 miliardy dolarů do bitcoinů.