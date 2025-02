Bitva kolem zkrachovalého e-shopu Mamut sílí. T-Mobile posílá na správce policii

T-Mobile podal trestní oznámení na insolvenčního správce zkrachovalého e-shopu firmy Mammoth Pavla Fabiana. Mobilní operátor to uvedl v tiskové zprávě.

Správce byl totiž podle tvrzení operátora více než rok a půl nečinný, ignoroval důkazy, včetně těch předložených ze strany T-Mobilu, který je hlavním věřitelem e-shopu Mamut.cz, a nekriticky přejímal tvrzení dlužníka, společnosti Mammoth.

Správce také údajně v posledních dnech činil kroky, aby zakryl, že jeho dosavadní činnost nevedla k vyřešení dluhů Mammothu a těmito kroky zhoršil postavení věřitelů.

Pavel Fabian všechna obvinění odmítl. Praha 15:25 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Mammoth obchodovala s iphony, sluchátky a notebooky značky Apple, které před dvěma lety zmizely (ilustrační foto) | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Jde již v krátké době o další „stížnost“ na správce firmy, která obchodovala s iphony, sluchátky a notebooky značky Apple, které před dvěma lety zmizely a s nimi i obchodní partner firmy Břetislav Janoušek. Zařízení za údajně několik miliard korun dodaná či zprostředkovaná firmami T-Mobile a J&T Leasing se dodnes nenašla.

Mammoth patří do skupiny Plus4U podnikatele v IT Vladimíra Kováře a předloni v létě spadl do insolvence. Případ, v němž jde o pohledávky za miliardy korun, už dva roky také šetří Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Tím druhým, kdo se tento týden proti krokům správce také ohradil, je právě Plus4U, a to proti jeho rozhodnutí vymáhat pohledávku 1,643 miliardy korun po Vladimíru Kovářovi a také po jednatelích e-shopu Janovi a Ondřejovi Měřinských. Důvodem je ale podle správce jejich podíl na odpovědnosti za úpadek firmy a tím i vzniklé škody. Což mimo jiné tvrdí i oba hlavní věřitelé, T-Mobile a J&T Leasing.

Křetínský: Zelená politika EU selhala. Energetik i průmysl souhlasí, expert na klima varuje Číst článek

„Vyzýváme insolvenčního správce Pavla Fabiana, aby přehodnotil svůj přístup a nejednal na základě neověřených tvrzení a spekulací. Další kroky v tomto řízení by měly vycházet pouze z řádného a zákonného postupu, který zajistí spravedlivý výsledek pro všechny zúčastněné strany. Předčasný zápis jakékoliv pohledávky vůči Vladimíru Kovářovi nemá bez rozhodnutí soudů v základních otázkách opodstatnění a je nejen nezákonné, ale může způsobit i škodu,“ uvedla firma Plus4U v prohlášení.

Plus4U dlouhodobě odmítá odpovědnost svých manažerů i Kováře s tím, že i oni byli obětí podvodu, kterého se údajně měl dopustit hlavně Břetislav Janoušek.

Operátor: Účelové pochybnosti

Trestní oznámení T-Mobilu na správce přichází poté, co popřel jeho pohledávky za e-shopem za 3,1 miliardy korun. Operátor se také již obrátil na soud.

Důvodem kroku správce byly pochybnosti o pravosti smlouvy na dodávky zařízení mezi e-shopem a operátorem kvůli zřejmě zfalšovaným podpisům. „Jakékoli pochybnosti o pravosti smlouvy jsou zcela účelové. Rámcovou smlouvu uzavřenou v roce 2018 až do března 2023 nikdy nikdo nezpochybňoval. Naopak k ní byly postupně uzavřeny dodatky s prokazatelně pravými podpisy, plnění smlouvy bylo opakovaně potvrzováno předávacími protokoly, existuje k němu fotodokumentace i svědectví přebírajících osob. Společnost Mammoth za poskytnutou elektroniku uhradila na splátkách během několika let přibližně dvě miliardy korun. Až v okamžiku, kdy Mammothu došly finanční prostředky na další splátky, začal smlouvu náhle zpochybňovat,“ sdělila mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.

Dalším paradoxem je podle ní skutečnost, že společnost Mammoth a skupina Unicorn, které roky podle svých závěrek významně profitovaly z tohoto obchodu, zpochybňují svoje vlastní podpisy na smlouvách. „Pokud lidé ze skupiny podnikatele Vladimíra Kováře skutečně padělali své podpisy na smlouvách, pak je to právě T-Mobile, kdo byl tímto jednáním nejvíce poškozen,“ uvedla Šedivá.

25:53 Heide: Pokud budeme pokračovat stejným tempem v Green Dealu, kde vezme EU ocel na zbraně? Číst článek

Insolvenční správce podle ní také „v překvapivém souladu“ s Mammothem uvádí, že Břetislav Janoušek, jehož firmy odebíraly zařízení Apple a který za Mammoth často jednal, k tomu nebyl oprávněný. Takový závěr je ale prý opět zcela absurdní.

Kromě výslovného smluvního zmocnění k tomuto jednání je podle tvrzení T-Mobile nesporné, že Janoušek byl s podnikáním skupiny ovládané Kovářem silně propojen. Byl totiž členem skupiny nazývané top management Unicornu. A osobně jednal za společnosti skupiny Unicorn, a to společně s Janem Jarošem, generálním ředitelem Unicornu, upozornila mluvčí.

Další výhrada T-Mobile proti správci spočívá v tom, že popírá dodávky více než 300 tisíc kusů elektroniky kvůli necelým 900 kusům administrativně nesprávně zaevidovaným sériovým číslům. „Což odpovídá zhruba 0,3 procenta veškerého dodaného zboží,“ uvedla Šedivá.

T-Mobile také poukázal na to, že insolvenční správce sídlí na stejné adrese jako Janouškovy firmy J.A.E a SBJ Trade, které se zřejmě na podvodech se zařízeními Apple podílely.

Správce: Ukáže se u soudu

Správce své kroky považuje za oprávněné a obvinění operátora odmítá. „Tímto bych chtěl vyvrátit mylnou domněnku, že pohledávky T-Mobilu byly popřeny zcela pouze z důvodu několika set nesprávně zaevidovaných sériových čísel,“ sdělil Českému rozhlasu správce Pavel Fabian. Hlavním důvodem pro popření pohledávek T-Mobilu jsou podle něj zmíněné pochybnosti o pravosti podpisů, kdy uzavření smluv je rozporováno samotným dlužníkem, současně je zde pochybnost o povaze smlouvy, a to konkrétně jaké služby měly být fakticky dlužníku dodávány.

Pravost rámcové smlouvy na dodávky zboží a oprávněnost pohledávek operátora podle něj bude přezkoumávat insolvenční soud, který disponuje širšími pravomocemi a možnostmi než insolvenční správce. „Jestliže je nárok T-Mobilu oprávněný, tato skutečnost se jistě objasní v rámci soudních řízení,“ upozornil Fabian.

Může politická krize v Soulu ohrozit tendr na Dukovany? ‚I opozice zakázku podporuje,‘ ujišťuje Vlček Číst článek

Odmítl také, že by dělal sám u přezkumu pohledávek operátora průtahy. „Posouzení jejich nároku vyžadovalo vyšší časovou náročnost, a to vzhledem k množství dokumentů a pochybnostem, které v průběhu přezkumu vyvstaly na povrch,“ vysvětlil.

Další okolnosti případu, jako je pravost podpisů anebo reálnost dodávaných služeb, je pak podle správce hlavně věcí policie, aby je objasnila.

Za „zcela absurdní a motivované snahou ho poškodit“ Fabian označil nařčení o jeho spojení s Břetislavem Janouškem kvůli shodné adrese sídla. „Na adrese Revoluční 8 máme provozovnu více než deset let, tedy dávno před kauzou Mammoth. Na této adrese sídlí různí poskytovatelé tzv. virtuálních sídel (Office Housů), bez toho, aby tam měly firmy reálné kanceláře. Jestli se jedná o tento případ i u pana Janouška, nevím. Jde o shodu náhod bez reálného významu, žádné povědomí o společnostech JAE, SBJ nebo o panu Janouškovi jsem neměl až do zahájení insolvenčního řízení Mammoth,“ zdůraznil správce s tím, že na dané adrese dle dostupných dat sídlí 1600 subjektů.

Proti T-Mobilu se v těchto dnech postavila také firma J&T Leasing jako věřitel v insolvenčním řízení s e-shopem, která také popřela jeho miliardové pohledávky. Důvodem jsou údajné závažné pochybnosti o pravosti a výši přihlášených pohledávek, zejména s ohledem na rozpory ve vyjádřeních T-Mobilu v dalších soudních sporech. J&T Leasing se proto rozhodla z procesní opatrnosti přihlášené pohledávky zpochybnit v souladu s insolvenčním zákonem.

T-Mobile nad tím ale kroutí hlavou. „Zkrachovalý Mammoth ze skupiny Unicorn dluží T-Mobilu za poskytnutou elektroniku více než 2,6 miliardy korun. Jedná se o dluh mezi T-Mobilem a Mammothem. Pokud někdo třetí jako J&T tyto dluhy popírá, je to jasně účelová a ekonomicky motivovaná akce,“ reagovala mluvčí operátora.

T-Mobile si je podle ní jistý svojí pozicí a bude „se vší razancí bránit snahám kohokoli o neoprávněné obohacení na jeho úkor“.