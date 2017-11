Black Friday? Obchodníci lákají na předvánoční slevy, které ale nejsou vždy výhodné

Autosalony, mobilní operátoři i autobusoví dopravci se letos zapojily do slevových akcí nazvaných Black Friday, který letos připadá na 24. listopadu. Takzvaný černý pátek odkazuje na pokles cen na počátku světové krize v roce 1929. Tento tah amerických prodejců se přesunul i do Česka. Někteří z obchodníků slibují slevy až 80 procent, jak ale upozorňuje Česká obchodní inspekce, ne vždy je nákup tak výhodný. Praha 13:43 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Black Friday (ilustrační foto) | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Je to takový svátek nakupování,“ řekl Radiožurnálu k akci prezident Asociace českých reklamních agentur Pavel Brabec. Je podle něj jedno, jak se akce jmenuje a jestli je název anglicky nebo česky. Upozorňuje ale, že ne vždy musí být nákup v akci Black Friday výhodný.

„Jako člověk, který se pohybuje v reklamě, to vidím spíš z marketingového hlediska, ale je otázkou legality nebo schopnosti prodejců, aby se chovali tak, jak mají, protože samozřejmě někdy prodávají něco, co není až tak výhodné, a zákazník se v tom leckdy velmi těžko orientuje,“ dodává k nákupní horečce.

'Akční ceny'

Jako příklad uvádí situaci, kdy prodejci navýší původní cenu a následně pak deklarují větší slevy, než jaké by skutečně byly. Obchodníci obvykle lákají na vysoké slevy, průměrně jsou ale srážky z cen daleko nižší. Třeba internetový srovnávač Heuréka spočítal, že průměrné slevy během lednových výprodejů dosahovaly 19 procent.

Navíc akční ceny jsou často počítané i z těch nejvyšších cen, které kdy u zboží byly. Že často nejsou nákupy ve slevách tak výhodné, potvrzuje i výše pokut České obchodní inspekce, které nabyly právní moci ve třetím čtvrtletí letošního roku. Třeba 50tisícovou pokutu dostal prodejce Euronics, inspektorům totiž neprokázal, z jaké ceny se sleva počítala.

Pokutu 1,7 milionu korun zas dostala společnost Tesco za to, že v 39 případech zjistila ČOI u slev a akčních cen pochybení. „Nejčastěji se jednalo o nepoctivost při prodeji – to znamená, že ta cena, která byla v regálu, neseděla s cenou u pokladny,“ popsal Radiožurnálu mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Dále uvedl, že v pěti případech dokonce po celou dobu platnosti akčního letáku nebylo zboží v prodejně.

Mimořádně atraktivní

Prezentované slevy často sahají až do výše 80 %. Velcí internetoví prodejci u vybraného zboží snížili ceny většinou už týden před oficiálním černým pátkem. Důvod je jednoduchý – zákazníci mají o akční ceny obrovský zájem.

To potvrzuje i mluvčí e-shopu Mall.cz Jan Řezáč. „Předvánoční slevy jsou pro českého zákazníka mimořádně atraktivní. Za celou skupinu ve všech zemích odhadujeme, že prodáme zhruba 1,2 milionu kusů zboží a tržby by měly jít až do výše 1,5 miliardy korun,“ řekl Radiožurnálu.

Zájem o slevy potvrzuje i ZOOT. Internetový prodejce oblečení a doplňků zahájil Black Friday už v pátek 17. listopadu. „Nejvíce se prodávalo sezonní zboží a doplňky a také hodně produkty, které se nemusí zkoušet – takže kabelky, peněženky, dárkové zboží. Což vlastně jasně ukázalo na to, že lidé nakupují už dárky na Vánoce,“ vysvětlila Radiožurnálu mluvčí společnosti Andrea Burgerová.

Dodala, že ZOOT oproti předchozímu běženému pátku zaznamenal nárůst hrubých tržeb zhruba o 70 procent.

Třeba v největším tuzemském e-shopu Alza.cz se vyprodaly zlevněné iPhony během hodiny, stejně jako pračky Elektrolux.