Travel Service tvrdí, že se s Korean Air a státem dohodl na odkupu podílů v ČSA

Společnost Travel Service chce ovládnout České aerolinie. Se současnými akcionáři ČSA - Korean Air a státní firmou Prisko - se měla dohodnout na odkupu jejich akcionářských podílů. Travel Service o tom informoval v tiskové zprávě. Předseda představenstva Priska Marian Klásek ale Radiožurnálu řekl, že transakce ještě není uzavřená a o prodeji podílu v ČSA firma dál jedná. Praha 11:13 6. 10. 2017 (Aktualizováno: 15:49 6. 10. 2017)

Ministerstvo financí odmítlo, že se Travel Service dohodl se státem na převedení jeho 19 procentního podílu, který má v ČSA státní společnost Prisko.

„Relevantní dokumenty umožňovaly, aby se současní akcionáři ČSA, tj. Korean Airlines a Travel Service dohodly na převodu podílu mezi sebou. Rozhodnutí Priska, potažmo ministerstva financí, zda se této transakce bude účastnit, či nikoli, doposud nepadlo," informovala Kateřina Vaidišová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Travel Service přepravil letos v pololetí 1,716 milionu cestujících, tedy o třetinu více než ve stejném období loni. ČSA vzrostl počet cestujících o 22 procent na 1,174 milionu.

Po ovládnutí ČSA Travel Servicem by vznikla silná skupina, která bude s více než 60 letadly bezkonkurenčně největším hráčem na Letišti Václava Havla, píše server Zdopravy.cz. Travel Service měl v létě k dispozici 49 letadel, ČSA 19. Jako větší skupina budou mít spojené aerolinky také lepší vyjednávací pozici například u výrobců letadel. Zatímco Travel Service je dlouhodobě věrný Boeingu, flotila ČSA je postavena na Airbusu a ATR.

Státní podnik Prisko koupil pětinový podíl v ČSA loni v říjnu od Českého Aeroholdingu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Korejci zaplatili za svých 44 procent v ČSA před čtyřmi lety 68 milionů korun, vstupovali tehdy ovšem do ztrátové firmy. V roce 2015 se hospodaření ČSA přehouplo do kladných čísel. Loni zisk po zdanění meziročně vzrostl o osm procent na 241 milionů korun.

Travel Service na trhu působí od roku 1997. V roce 2015 zvýšil zisk na 240 milionů korun při tržbách 17,5 miliardy korun. Je lídrem v charterové dopravě v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má v Polsku.

Prisko původně založil Fond národního majetku. Od začátku 90. let mělo Prisko na starosti vyrovnání závazků a pohledávek mladoboleslavské Škody. Nyní se firma podílí na řešení situace v těžební společnosti OKD. Věřitelé OKD letos v srpnu schválili plán reorganizace, který počítá s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nové společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií mělo získat právě Prisko.