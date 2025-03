Blíží se termín pro daňové přiznání. ‚Velká část lidí optimalizuje, aby neplatili víc,‘ popisuje sociolog

Blíží se datum pro podání daňového přiznání za rok 2024. V papírové formě ho občané mohou podat do 1. dubna. Nově není možné uplatnit slevu na studenta a sleva na nepracující manželku či manžela je omezená do 68 000 korun výdělku za rok. Rodina tak při návratu rodiče do práce přijde o 25 000 korun. „Návrat do práce je v Česku extrémně zdaněný,“ říká sociolog Daniel Prokop, šéf agentury PAQ Research, v pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 15:13 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V papírové formě lze daňové přiznání podat do 1. dubna | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Kdy stát občany nejvíc „potrestá“ za to, že vydělávají?

Nejvíce mi připadají zajímavé schody v systému, kdy si opravdu vyděláte o korunu navíc a najednou vám za to naskočí daň dvacet pět nebo osmnáct tisíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Život k nezaplacení s šéfem výzkumné agentury PAQ Research Danem Prokopem

Takové schody jsou dva. Jeden je, když se rodič, nejčastěji asi matka, vrací po rodičovské dovolené do práce. Rodina tehdy čerpá slevu na nepracujícího manžela nebo manželku, a když si pak tento člověk vydělá 68 tisíc a víc, tak rodina tuhle slevu, která je 25 000, ztratí.

Vydělá si tak například o dva tisíce víc a manžel najednou ztratí tuto slevu. Časté je to v září, kdy jde dítě do školky a žena se vrací do práce na dva až tři měsíce, kdy si často dohromady vydělá víc než 68 000.

Danit práci víc než spotřebu nižší střední třídě nepomáhá, říká Prokop. Jak Česko vstřebalo inflaci? Číst článek

Když se nad tím zamyslíte, tak je její příjem zdaněný až 60 procenty. Platí totiž vlastí daně, vlastní odvody a k tomu navíc ještě celá rodina přijde o tuto slevu. Návrat do práce je v Česku díky tomuto podle mě hloupému systému extrémně zdaněný. Takže opravdu o korunu něco překročíte a ztratíte tu slevu.

‚Tresty za podnikání‘

A když osoba výdělečně činná (OSVČ) překročí jistý limit, také jí skokově stoupají sociální odvody?

Pokud jste OSVČ vedlejší, což znamená, že máte zaměstnaní a vedle toho ještě nějaké příjmy. Případně pokud jste student, důchodce nebo na rodičovské dovolené, tak můžete být vedlejší OSVČ.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob v papírové podobě je do 1. dubna, elektronicky ho lze podat do 2. května. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce, má čas do 1. července.

Do jistého příjmu, což je asi 110 000 čistého, tedy v hrubém je to zhruba 250 000 za rok, neplatíte žádné sociální odvody. Pokud si ale vyděláte o korunu navíc, naskočí vám tam najednou asi sedmnáct tisíc.

To je také krásná věc, že se všichni snaží nepřekročit tento příjem. Když pak analyzujeme data finanční správy, je tam mnoho lidí těsně pod tímto limitem. Všichni totiž optimalizují tak, aby se vešli do limitu a neplatili sociální odvody.

Podle mě by stát neměl mít takové schody v daňovém systému, protože tím motivuje lidi nepřiznávat příjmy. Naopak by měl motivovat lidi podnikání rozvíjet. V tento moment je ale spíš trestá tím, že jim významně naskočí daně.

Hlavní změny v daních z příjmů fyzických osob od roku 2024 omezení slevy na manžela/manželku

zrušení slevy na studenta

zrušení tzv. školkovného

snížení hranice pro 23% sazbu daně

změny ve zdanění výher z hazardních her

prodloužení zvýšeného odpočtu darů na vybrané účely

nové možnosti daňových odpočtů

Osvědčil se systém přihlášek na střední školy? Poškozuje systém nadané žáky z nižších sociálních skupin? Proč je v Česku špatná struktura škol a proč stát vystavuje děti extrémní soutěži? A stává se družstevní bydlení hitem? Poslechněte si celý rozhovor s Danielem Prokopem, ředitelem agentury PAQ Research, sociologem a členem Národní ekonomické rady vlády v přiloženém audiu nahoře v článku.