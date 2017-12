BMW chce na Sokolovsku testovat samořiditelná auta, na polygonu zaměstná až 400 lidí

Oblast bývalé výsypky na Sokolovsku chce automobilka BMW proměnit ve více než 100 kilometrů silnic. Na nově vzniklých vozovkách následně plánuje testovat samořiditelná auta. „Neděláme auta jen kvůli tomu, abyste se dostali z bodu A do bodu B,“ řekl k projektu generální ředitel BMW Harald Krüger. Praha 20:53 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít BMW (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Společnost BMW chce do polygonu na Sokolovsku investovat až čtyři miliardy korun. Plán angažovat se ve vývoji elektromobilů a chytrých aut přitom generální ředitel automobilky Harald Krüger oznámil už letos na jaře.

„Věnujeme se prémiovému byznysu, prodáváme design a emoce. Neděláme auta jen kvůli tomu, abyste se dostali z bodu A do bodu B," citovaly ředitele Hospodářské noviny. Ovládnout trh s těmito auty chce BMW už do pěti let.

Podle listu má v tomto plánu hrát Česká republika klíčovou roli, a to právě díky postavení testovacího polygonu na jejím území. Projekt by měl vzniknout na Sokolovsku, a to do roku 2021. Bližší informace zatím Krüger sdělit nechtěl, list nicméně dodává, že se v tuzemské developerské komunitě o plánech BMW, které o projektu vyjednává i s vládou, už déle hovoří.

Simulace městské zástavby

Polygon by měl zaměstnant až 400 lidí - zejména odborníků v oboru informačních technologií a dopravních expertů. V oblasti by také mělo být postaveno asi 15 budov, které by pro autonomní vozy měly simulovat městskou zástavbu. Síť různých typů silnic by přitom měla měřit až 109 kilometrů.

Končící ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) nechtěl záležitost nijak komentovat. O jeho vzniku ale už na jaře hovořil ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. „Chtěl bych, abychom tu vybudovali autonomní testovací a certifikační okruh, který by umožňoval certifikovat vozidla. Takové okruhy jsou zatím v Evropě dva a jsou dopředu vyprodané, protože spousta výrobců potřebuje testovat a schvalovat," řekl Ťok v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

