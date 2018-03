Některé modely BMW 27krát překračovaly emisní limity, tvrdí motoristé v USA. Automobilka čelí žalobě

Německá automobilka BMW AG čelí ve Spojených státech žalobě, podle které vybavila desítky tisíc vozů X5 a 335d softwarem pro manipulaci s emisemi, aby zajistila, že úspěšně projdou federálními testy. Jde o automobily vyráběné v letech 2009 až 2011. Žaloba, kterou podali američtí motoristé, tvrdí, že tyto vozy vypouštějí emise až 27krát převyšující zákonný limit, píše server agentury Bloomberg. Washington 20:31 27. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá automobilka BMW (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Spolu s automobilkou motoristé zažalovali také jejího dodavatele komponentů Robert Bosch GmbH.

„S takovou úrovní emisí tato auta nejsou jen 'špinavá', nesplňují normy, aby mohla legálně jezdit po silnicích v USA. Nikdo by je nekupoval," prohlásil právní zástupce Steve Berman, který vede obdobné spory proti firmám Ford Motor Co., Mercedes-Benz, Fiat Chrysler Automobile NV, General Motors Co. a Volkswagen.

Emisní limity budou od září přísnější. Filtry pevných částic se budou montovat i do benzínových aut Číst článek

Německá společnost zpočátku unikala rozsáhlému vyšetřování, které zaplavilo automobilový průmysl poté, co se Volkswagen v roce 2015 přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

Později ale firma BMW oznámila, že v téměř 12 000 jejích autech byl chybně instalován software, který při testech uměle snižoval emise. Minulý týden vyšetřovatelé prohledali její sídlo v Mnichově a její závod v rakouském Steyru, kde kontrolovali sedany řady 7 a 5.

BMW trvá na tom, že při instalaci špatného softwaru šlo o omyl a ne o cílenou manipulaci. Podle žaloby amerických řidičů ale automobilka věděla přesně, co dělá, a společně s partnerem Bosch našla cestu, jak zfalšovat emisní testy a podvést řidiče. BMW obviňují z vydírání a korupce, podvodů a nespravedlivých konkurenčních praktik ve všech 50 státech.