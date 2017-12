BMW bude v Česku testovat vozy bez řidiče. U Sokolova postaví 'cvičiště'

Nové zkušební středisko, které poskytne práci několika stovkám zaměstnanců, chce BMW Group otevřít za pět let.

Automobilka BMW BMW je na českém trhu zastoupena přímo jako importér od roku 2006. Za prvních deset měsíců letošního roku prodala na českém trhu 6985 vozidel značek BMW a Mini, což představuje meziroční růst o 18 procent. Na celém světě BMW prodala v listopadu 220 649 aut, meziročně o 5,2 procenta více. Letos automobilka prodala také téměř 90 tisíc elektromobilů, to je téměř o dvě třetiny více než loni.

„V plánovaném vývojovém centru v Sokolově budeme pokračovat například ve zdokonalování v revolučních oblastech, jakými jsou elektromobilita, digitalizace, autonomní řízení, stejně jako asistenční systémy," uvedl viceprezident BMW Herbert Grebenc.

Pozemky pro nový polygon v místech Velké podkrušnohorské výsypky BMW odkoupila od Sokolovské uhelné. Firma vybírala z více než 80 lokalit.

Polygon bude přibližně dvě a půl hodiny jízdy vozem od hlavního výzkumného a vývojového centra FIZ (Forschungs und Innovationszentrum) společnosti v Mnichově.

„V Sokolově jsme našli ideální podmínky a lokaci pro testování vozidel. Otevření prvního vývojového centra ve východní Evropě vytvoří nové možnosti a současně bude milníkem v historii naší společnosti," udodal Grebenc.

BMW plánuje, že v roce 2021 představí svůj první téměř nebo zcela samořiditelný sériový model.

„Věnujeme se prémiovému byznysu, prodáváme design a emoce. Neděláme auta jen kvůli tomu, abyste se dostali z bodu A do bodu B," citovaly před časem ředitele automobilky Haralda Krügera Hospodářské noviny.

Přes 100 kilometrů silnic

Polygon by měl podle předchozích informací zaměstnant až 400 lidí - zejména odborníků v oboru informačních technologií a dopravních expertů.

V oblasti by také mělo být postaveno asi 15 budov, které by pro autonomní vozy měly simulovat městskou zástavbu. Síť různých typů silnic by přitom měla měřit až 109 kilometrů.

O vzniku polygonu už na jaře mluvil ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. „Chtěl bych, abychom tu vybudovali autonomní testovací a certifikační okruh, který by umožňoval certifikovat vozidla. Takové okruhy jsou zatím v Evropě dva a jsou dopředu vyprodané, protože spousta výrobců potřebuje testovat a schvalovat," řekl Ťok v rozhovoru pro Hospodářské noviny.