Americké aerolinky chtějí koncem roku zprovoznit Boeing 737 MAX, chybí ještě potvrzení úřadů

Boeing 737 MAX koncem prosince zřejmě ve Spojených státech znovu vzlétne. Několik těchto strojů chce uvést do provozu společnost American Airlines. Stále ale není jasné, jestli letecké regulační orgány návrat strojů do ostrého provozu schválí. Tento typ letadel nesmí létat od loňského března kvůli vážným technickým problémům, které zapříčinily dvě tragické nehody. Zemřelo při nich na 350 lidí. Washington 11:28 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing 737 MAX 8 (ilustrační foto) | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Dosavadní úpravy letadel jsou dostatečné, řekl agentuře Bloomberg výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky s tím, že letadla by se mohla do vzduchu vrátit koncem roku.

EASA je klíčový regulátor odvětví letecké dopravy v Evropě. Právě tato agentura loni na jaře vydala pokyn, kterým aerolinkám nařídila, aby stroje MAX kvůli obavám o bezpečnost okamžitě odstavily.

Ačkoli má každá jurisdikce po celém světě moc schvalovat letadla k letu, v praxi se většina schvaluje americkými a evropskými regulačními orgány, upozorňuje britský Guardian.

‚Po všech kontrolách to bude nejlepší letadlo.‘ Boeing dostal první objednávku na 737 MAX od dvou havárií Číst článek

Americké aerolinky proto doufají, že letadlo dostane brzy certifikát i pro komerční provoz ve Spojených státech.

Jak uvádí agentura Bloomberg, letadla 737 MAX by se měla vrátit na linku mezi Miami a New Yorkem. Poletí vždy jednou denně, zatím ale jen po dobu jednoho týdne. Plán se navíc může ještě změnit. Obnovit lety by aerolinky chtěly do konce roku. Vydanou zprávu zatím nekomentovaly, píše Reuters.

Schválení úprav modelu by znamenalo klíčový milník pro Boeing. Model je pro firmu jeden z nejvýznamnějších výdělků, píše The Guardian.

Propad v příjmech dopadl na Boeing také s pandemií koronaviru, která způsobila rozsáhlé narušení leteckého průmyslu. Akcie Boeingu vzrostly na počátku obchodování o pět procent, poté v poledne na Wall Street ustoupily ke tříprocentnímu zisku, těsně pod 170 amerických dolarů za akcii.