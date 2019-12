Boeing pozastaví výrobu letadel 737 MAX. Není jasné, kdy budou znovu létat

Americký výrobce letadel Boeing od ledna pozastaví výrobu letadel 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmí od jara létat. Firma to v pondělí uvedla v tiskovém prohlášení. Dodala, že v se nyní nechystá propouštět. Pozastavení produkce zdůvodnil Boeing hlavně tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví se přesouvá do roku 2020 a že není jasné kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

Washington 6:19 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít