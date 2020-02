Bez objednávky poprvé od roku 1962. Boeing bojuje s rostoucími dluhy, klienti se firmě vyhýbají

Americká společnost Boeing nedostala v lednu poprvé od roku 1962 žádnou novou objednávku. Většina zákazníků se vyhýbá novým objednávkám strojů 737 MAX do té doby, než je letečtí regulátoři znovu pustí do provozu, napsala v úterý agentura Reuters. Airbus, evropský rival Boeingu, v lednu naopak obdržel nejvíce objednávek za nejméně 15 let

