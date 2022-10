Konec Bohemia Energy byl předzvěstí. Trh se pročistil, ale k velké změně nedošlo, tvrdí analytička

Přesně před rokem zkrachoval největší alternativní dodavatel energií, skupina Bohemia Energy. Více než 900 tisíc zákazníků se tak ze dne na den ocitlo v režimu DPI. Podle majitele firmy Jiřího Písaříka byl hlavním důvodem rychlý růst cen energií na trhu. Pád firmy a následně i dalších dodavatelů výrazně ovlivnil český energetický trh a situaci zákazníků. Praha 0:10 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemia Energy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přechod k dodavatelům poslední instance byl pro většinu zákazníků bolestivý. Tito dodavatelé nepočítali s krachem alternativních firem a s následným extrémním přílivem zákazníků. Museli pro ně tedy dokupovat energie za vysoké ceny, což se promítlo do výše záloh.

Skupina Bohemia Energy oznámila loni 13. října ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu. Jak pád této a dalších nejméně 20 firem ovlivnil český energetický trh? Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Martina Mašková

V režimu DPI byla maximální lhůta pro přechod k běžným dodavatelům šest měsíců. „Někteří to nechávali na poslední chvíli, a to i přesto, že Energetický regulační úřad několikrát na spotřebitele apeloval, aby z režimu dodavatele poslední instance odešli co nejdříve,” popisuje vývoj situace ekonomická redaktorka Českého rozhlasu Barbora Kladivová.

„Konec Bohemia Energy byla taková první předzvěst. Ceny energií začaly růst už od konce léta roku 2021 a toho asi tři čtvrtě milionu zákazníků v ČR se najednou ocitlo na trhu, kde byly ceny až o sto procent vyšší,” dodává Jana Klímová, ekonomická analytička Hospodářských novin „Nepochybně to ovlivnilo hladinu cen energií a začalo se to promítat i do nárůstu inflace.”

Pád alternativních dodavatelů

„Bohemia Energy pouze ukončila činnost obchodníka, který měl domácnosti nebo malé klienty a dokázal je potom finančně vypořádat. Jedna její část, společnost Amper Market, která si nechala velké podnikové zákazníky, funguje dodnes,” dodává Klímová.

„Větší dodavatelé mají výhodu v tom, že měli dopředu nakoupeno a dodržují své závazky.“ Jan Beneš

Největším šokem byl konec Bohemia Energy pro nízkopříjmové domácnosti. „Byly zastoupeny častěji a najednou se ocitly v situaci, která tady v takovém měřítku nikdy nenastala. Začaly se na nás obracet rodiny, kterým zálohy na energie vzrostly mnohonásobně,” uvádí Daniel Hůle, dluhový analytik společnosti Člověk v tísni.

Extrémní výši záloh způsoboval systém výpočtu spotřeby. „Dodavatel poslední instance rozkládal náklady na zimu jenom do šesti měsíců. Někteří senioři tak za energie dokonce začali platit skoro to, co dostávali v důchodu,” popisuje Hůle.

Aktuální situace na trhu

„Trh se nepochybně pročistil, odpadli ti nejslabší, ale neřekla bych, že došlo k nějaké velké změně. Činnost obchodníka celkově vykonává přes sto firem. I v tomto velkém počtu je trh poměrně koncentrovaný mezi velké hráče. To jsou zároveň dodavatelé poslední instance a ti ještě posílili,” rozebírá Klímová proměny na trhu s energiemi.

„Pokud bychom počítali pouze ty, jejichž odběratelé skončili v režimu DPI, bylo takových dodavatelů včetně firem ze skupiny Bohemia Energy 23. Řada dalších však své odběratele přivedla k jinému dodavateli a z trhu také odešla. Někteří také celé portfolio či jeho část prodali jiným dodavatelům, takových evidujeme sedm,” vyjmenoval již dříve mluvčí ERÚ, Michal Kebort.

Oproti loňskému roku se budou platby za energie lišit zejména na základě parametrů domácností. „U takové standardní domácnosti bytového charakteru, bude to navýšení v řádech několik stovek korun. U větších domů s větší spotřebou bude klidně v řádech i vyšších desítek tisíc,” tvrdí Jan Béreš, energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz.

Ceny pro koncové zákazníky se také výrazně odvíjejí od typu dodavatele. „Větší dodavatelé mají výhodu v tom, že měli dopředu nakoupeno a dodržují své závazky. U těch menších dodavatelů, je to riziko větší v tom směru, že ceníky nedodržují a posílají zdražovací dopisy,” dodává Béreš. „Záleží i na charakteru smlouvy, kterou klient má.”

V celém pořadu Téma dnes se také dozvíte, jaký vývoj cen elektřiny můžeme očekávat a jaký má vláda na trh s energiemi vliv či zda kvůli energetické krizi hrozí zvýšení počtu exekucí a jak by s tím mohl souviset projekt Milostivé léto. Pořadem provází Martina Mašková.