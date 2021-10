Zákazníci Bohemia Energy od neděle nemají platit zálohy na plyn. Regulační úřad sonduje celkový stav

Zajištěné dodávky?

Energetický regulační úřad vyzval všechny dodavatele energie k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Informace musejí zaslat do konce října. Do stejného termínu by měl mít úřad první souhrnné výsledky. Regulační úřad má jen omezené kompetence, jak obchodní strategie prodejců elektřiny nebo plynu prověřit, či regulovat. Zákonodárci nepočítali s dramatickým vývojem na trhu, úřad tak nevybavili potřebnými nástroji. Úřad to uvedl v tiskové zprávě.

Tento krok je podle úřadu zcela výjimečný odpovídající bezprecedentní situaci, která se na trhu nestala za 20 let existence úřadu. „Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali,“ řekl předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček. Dodal, že není na místě panika, že by neměl kdo lidem energie dodávat.