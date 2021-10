Kolik za elektřinu a plyn? Náhradní dodavatelé připravují ceny pro bývalé zákazníky Bohemia Energy

Dodavatelé poslední instance se připravují na dočasné převzetí zákazníků po Bohemia Energy. Firma ve středu oznámila, že s dodávkami pro zhruba 900 tisíc klientů končí. Náhradní dodavatelé teď budou postupně informovat domácnosti, kterých se to týká. Jak zjistil Radiožurnál, někteří ale zatím nevědí, za jaké ceny dodávky poskytnou. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom vyzval Energetický regulační úřad, aby tyto ceny zastropoval. Praha 9:15 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemia Energy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud zákazníci Bohemia Energy nechtějí smlouvu s novým dodavatelem podepsat už teď, tak nemusí dělat vůbec nic.

‚Nenecháme vás potmě.‘ O elektřinu a plyn se po Bohemia Energy mají postarat koncoví dodavatelé Číst článek

Na maximálně půl roku můžou mít energie automaticky od takzvaného dodavatele poslední instance. Ten je kontaktuje sám od sebe. Běžně to je do pěti dnů, ale teď to může trvat i déle. Jde o společnosti ČEZ, E.ON, PRE, Pražskou plynárenskou a Innogy.

Domácnosti si ale dodavatele poslední instance nemůžou sami vybrat, automaticky jim připadne podle lokality. Každý dodavatel totiž obsluhuje jiný region.

A kolik lidé u dodavatelů poslední instance za elektřinu a za plyn zaplatí? Premiér Andrej vyzval Energetický regulační úřad, aby se s dodavateli dohodl na jednotné ceně. Úřad následně řekl, že to bude řešit.

Končí Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií Číst článek

Co se týče samotných dodavatelů, tak například ČEZ o ceně elektřiny během té přechodné šestiměsíční doby ještě nemá jasno, stejně tak třeba PRE.

Mluvčí E.ONu Martina Slavíková upozorňuje, že ceny budou odrážet situaci na burze, kde elektřina a plyn prudce zdražují.

„Pro nové klienty, kteří k nám přicházejí v rámci institutu dodavatele poslední instance, budeme muset elektřinu a plyn nakoupit na trhu za aktuální ceny. A ty, jak všichni víme, nejsou úplně přívětivé,“ uvedla pro Radiožurnál. Například elektřina za posledních 12 měsíců zdražila na burze o 190 procent.

Když pak uplyne ochranná šestiměsíční lhůta, dodávky energií od dodavatelů poslední instance skončí. Je to tedy poslední možný termín, do kterého zákazníci musí přejít k novému poskytovateli