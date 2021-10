Ministerstvo a regulační úřad vyzvaly zákazníky Bohemia Energy, ať firmě neplatí zálohy za elektřinu

Společnost Bohemia Energy ztratila možnost dodávat elektřinu a plyn bude brzy následovat. Proto ve čtvrtek ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad vyzvaly zákazníky dodavatelů ze skupiny Bohemia Energy, aby neplatili zálohy elektřinu a od neděle ani za plyn. Lidé by neměli zapomenout zrušit trvalé platby. Praha 19:31 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemia Energy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od 14. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za elektřinu společnostem ze skupiny Bohemia Energy. Od 17. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za plyn společnostem ze skupiny Bohemia Energy,“ vyzvalo ministerstvo a regulační úřad na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Od těchto dat ztratily, případně ztratí skupina možnost dodávat elektřinu a plyn. Do skupiny patří společnosti Bohemia Energy entity s.r.o., Comfort Energy s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Lidé se ale nemusí bát, že by ze dne na den přišli o elektřinu a plyn. Bohemia Energy nahradí dodavatelé poslední instance.

Ministerstvo a regulační úřad zákazníky ještě upozorňují: „Nezapomeňte si zrušit veškeré trvalé platby těmto společnostem.“

Bohemia Energy by nyní podle obou úřadů měla zajistit „včasné mimořádné vyúčtování za dodávky elektřiny a plynu u všech svých zákazníků“ a předat informace o nich dodavatelům poslední instance.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také zřídilo speciální linku 1212, kde se zákazníci skupiny v pracovní dny od 8 do 16 hodin mohou dozvědět veškeré potřebné informace. Případně jim je poskytne Energetický regulační úřad.

„Snažíme se pomáhat zákazníkům, kteří jsou samozřejmě velice nervózní. Apelovala bych na ně, ať jsou skutečně v klidu - o dodávky nepřijdou. Ty normálně pokračují,“ řekla Radiožurnálu členka Rady Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová.

Podle ní nemusí lidé nikam volat, nikam chodit. „Je potřeba pár dnů vyčkat, protože množství (klientů Bohemia Energy) je obrovské a dodavatelé poslední instance s tím samozřejmě mají obrovskou administrativu,“ doplnila.

Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se zhruba 900 000 odběrných míst, ve středu oznámila, že se rozhodla ukončit dodávky elektřiny a plynu zákazníkům. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst ceny energií na velkoobchodních trzích.