Velkým klientům Bohemia Energy hrozí odpojení od plynu. Týká se to až dvou tisíc firem

Části klientů zkrachovalé skupiny Bohemia Energy hrozí odpojení od plynu. Riziko se netýká běžných zákazníků, ale firem s roční spotřebou vyšší než 630 MWh. Průměrná domácnost má za rok spotřebu až 100krát nižší. Praha 23:20 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla firmám doporučuje, aby si nového dodavatele začaly hledat co nejdřív | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před odpojováním firem ve čtvrtek večer varovala Hospodářská komora. Začít by mohlo na začátku příštího týdne.

Ministerstvo a regulační úřad vyzvaly zákazníky Bohemia Energy, ať firmě neplatí zálohy za elektřinu Číst článek

Komora se proto teď snaží zjistit, kolika společností by se mohlo týkat.

„Mohlo by se to týkat jednoho až dvou tisíc podniků. Typicky to můžou být například podniky z oblasti chovu zvířat,“ řekl její mluvčí Miroslav Diro.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla firmám doporučuje, aby si nového dodavatele začaly hledat co nejdřív.

„Zde je opravdu potřeba velmi aktivní snaha těch velkých odběratelů, aby někoho našli,“ upozorňuje Neděla.

Ostatním klientům Bohemia Energy teď bude plyn až půl roku poskytovat takzvaný dodavatel poslední instance. Během této doby mají zákazníci čas, aby uzavřeli novou smlouvu.