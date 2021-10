Kdo bude mít nárok na odškodnění po Bohemia Energy? Bývalí klienti chystají skupinovou žalobu

Až několikanásobně vzrostly ceny odebíraných energií bývalým klientům skupiny Bohemia Energy. Ta oznámila ukončení dodávek plynu a elektřiny letos v říjnu. Někteří bývalí klienti skupiny se proto cítí poškození a plánují podat skupinovou žalobu. Přihlásilo se jich už několik tisíc. Argumentují tím, že situaci způsobili i manažeři Bohemia Energy svou nedbalostí. To ale vedení skupiny odmítá. Praha 7:10 28. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalým klientům skupiny Bohemia Energy výrazně stouply ceny odebíraných energií | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zastavení dodávek energie skupinou Bohemia Energy zanechalo její bývalé zákazníky v nejistotě. Nemají jasno v tom, od koho budou v budoucnu odebírat elektřinu či plyn, které jim měla skupina dodat. Hlavně ale není jisté, kolik budou za energie platit. Bezesporu si ale výrazně připlatí.

„Jsou nyní opravdu ve špatné situaci, protože dodávky v režimu dodavatele poslední instance jsou násobně dražší. Může se jednat o nárůst o 200, 300, 400 procent,“ vypočítává pro Radiožurnál Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů elektřiny, o kolik se může prodražit dodávky energií bývalým zákazníkům skupiny, kteří se namísto dodávek od Bohemia Energy budou muset spolehnout na takzvaného dodavatele poslední instance.

Několik tisíc bývalých zákazníků Bohemia Energy se už dokonce obrátilo na pražskou právnickou firmu LitFin specializující se na skupinové žaloby. Chtějí se domoci náhrad škod, které utrpěli, když jim skupina Bohemia Energy přestala dodávat elektřinu či plyn.

Podceněný nákup energií

„Klienti měli smlouvu na dodávku energií sjednanou za určitou cenu a za určitých podmínek. A to nebylo dodrženo. Z toho pramení nárok poškozené strany vůči tomu, kdo smlouvu porušil,“ říká Jan Eisenreich, advokát z litigační společnosti LitFIn, která se angažuje třeba v kauze krachu německého kolosu Wirecard.

Klienty Bohemia Energy vnímá Eisenreich jako poškozené proto, že se jim kvůli ukončení činnosti skupiny až několikanásobně zvýšila cena energií v rozporu s uzavřenými smlouvami. „Kdyby cena klesla na pětinu a klient chtěl od Bohemia Energy odejít, protože by si našel jiného levnějšího dodavatele, tak si Bohemia Energy své nároky vůči tomuto klientovi bude uplatňovat i s pokutami,“ argumentuje Eisenreich.

Že dodávky energií ukončí, oznámila skupina Bohemia Energy 13. října a zdůvodnila to neúnosnou rychlostí, se kterou v posledních měsících rostla cena energií. „Rozhodnutí o ukončení činnosti, a to v reakci na naprosto bezprecedentní situaci na evropském trhu s energiemi, bylo pro manžele Písaříkovy nejtěžším rozhodnutím, které museli udělat,“ napsali majitelé firmy Jiří a Hana Písaříkovi.

Vedení firmy Bohemia Energy by podle Jiřího Gavora mělo čekat na to, až cena zase poklesne. „Je celkem evidentní, že Bohemia Energy podcenila včasný nákup pro své zákazníky, se kterými už měla uzavřené smlouvy,“ hodnotí.

„Těžili z nízké hladiny cen energií. A když nyní začaly růst tak rychle, tak nebyli schopni naplňovat poptávku za ceny, které slíbili, a proto museli začít vypovídat smlouvy,“ hodnotí konec firmy Jan Frey z poradenské firmy KPMG.

První náznaky růstu cen energií se ale podle Gavora začaly objevovat již na konci roku 2020 s prudkým růstem cen emisních povolenek. Růst posléze ještě zrychlil s koncem lockdownu v první polovině roku 2021 a vrcholil se vzrůstající cenou plynu ve druhé polovině roku.

Nemovitosti za desítky milionů

Za této situace navíc manželé Písaříkovi nakupovali nemovitosti v Praze. Na Vinohradech koupili v průběhu první poloviny roku byt za necelých 22 milionů korun a sám Písařík ještě navíc koupil poloviční podíl na bytovém domě v Nuslích za dalších 25 milionů.

Podobně nakupovali Písaříkovi navíc i v předešlých letech. Například v roce 2018 si pořídili dva byty na Janáčkově nábřeží za celkovou cenu okolo 130 milionů korun. V tom samém roce si navíc pořídili rozlehlý resort nedaleko Dobříše, jehož nákupní cena se přehoupla přes 170 milionů.

Mimo jiné i na majetek manželů Písaříkových jako majitelů a manažerů Bohemia Energy se chtějí zaměřit i advokáti z pražské firmy LitFin. Mají totiž za to, že k ukončení činnosti firmy přispěli právě i Písaříkovi jako jednatelé firmy. „Ukazuje se, že neměli dopředu nakoupenou dostatečnou zásobu energií. Je na zvážení, jestli nedošlo k porušení povinnosti řádného hospodáře,“ vysvětluje Eisenreich.

Poukazuje navíc na to, že skupina Bohemia Energy sice ukončila dodávky menším odběratelům, ale část dříve nakoupených převedla na jinou svojí firmu jménem Amper Market a ta je nyní nabízí větším firemním odběratelům.

Malá šance na úspěch

Jakékoliv selhání nebo dokonce podvod ale mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná odmítá. „V žádném případě nelze hovořit o tom, že by se Bohemia Energy dopustila jakéhokoli podvodu. Společnost neporušila žádný zákon,“ uvedla Novotná.

Podle advokáta Jiřího Freye šance na úspěch žaloby proti Bohemia Energy nejsou příliš vysoké. „Museli by dokázat, že se Bohemia Energy při uzavírání smluv dopouštěla nějaké hrubé nedbalosti,“ říká.

Bohemia Energy podle něj má jednoznačné závazky vůči těm, kteří si předpláceli energie a ještě je neodebrali. V tomto případě jde o tisíce klientů. Skupina ale téměř bezprostředně po oznámení, že ukončí dodávky, uvedla také to, že má dostatek prostředků, aby tyto závazky vůči bývalým zákazníkům splatila.

„Hrajeme fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky vyrovná a nikdo nepřijde o peníze,“ uvádí mluvčí skupiny Novotná.

K názoru, že je lepší, že skupina ukončila svou činnost dřív než později, se kloní i advokát Frey. „Byť na ně může být spousta lidí hodně naštvaná, tak to zarazili, doufejme, včas. Mohli se dostat do insolvence a tam by ty následky mohly být ještě horší, že by nebyli schopni vypořádat své závazky,“ říká Frey.