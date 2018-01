Vyšší bonusy pro dárce krve či nižší strop výdajového paušálu. Plátce daní čekají v novém roce změny

Nový rok přináší některé změny v daních. Pocítí je hlavně živnostníci a podnikatelé, kterým se snižuje maximální částka, u nichž mohou danit paušálem. Větší sleva čeká na dárce krve a krvetvorných buněk, přibude také benefitů pro zaměstnance. Nově mohou získat příspěvek třeba na dioptrické brýle nebo dětské knihy. Praha 14:19 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr krve (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký

Benefit jim může poskytnout zaměstnavatel ze svého zisku a zaměstnanec to nedaní. Kromě příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce to mohou být třeba i peníze na zdravotní prostředky na lékařský předpis, jako jsou například brýle nebo ortopedická obuv.

„U odběru krve se zvyšuje limit tři tisíce korun a u krvetvorných buněk je limit 20 tisíc korun za jednotlivý odběr,“ přiblížila pro Radiožurnál úlevy pro dárce krve daňová poradkyně ze společnosti KODAP CITY Miroslava Tomášková.

Pro podnikatele se změní strop příjmů pro uplatňování paušálních výdajů. Zatímco ještě v roce 2017 byl dva miliony korun, od roku 2018 to bude méně, jak popsala Miroslava Tomášková.

„Strop bude pouze milion korun. Podle toho do jaké kategorie ti podnikatelé patří, jaké procento výdajů si mohli z finálních příjmů uplatnit, se jim to změní de facto na polovinu,“ řekla Radiožurnálu Tomášková. „Nicméně je tam další možnost, kterou dosud neměli, a to že mohou uplatit například slevu na manželku nebo slevu na dítě,“ dodává.

Mění se také placení daní z nemovitostí. „Konkrétně polí, luk a zahrad,“ přiblížila Radiožurnálu daňová manažerka z poradenské společnosti Crowe Horwath Andrea Kleinová. Vyhláška stanoví průměrné základní ceny zemědělských pozemků.

„Tato cena totiž slouží ke stanovení základu daně a kvůli tomu ovlivní i výslednou daň. Majitelé takových pozemků musí podávat daňově přiznání. Správce daně zohlední tuto změnu automaticky při stanovení daně platovým výměrem,“ vysvětlila Kleinová.

Správce daně po výpočtu automaticky pošle poplatníkovi. Může to být složenkou, e-mailem, prostřednictvím SIPO. Záleží na tom, jak se majitel pozemku dohodne s finanční správou.

Od ledna 2018 se také zvyšuje minimální mzda na 12 200 korun. To bude mít i své následky. Například to ovlivní takzvané školkovné či osvobození od daní pro pracující důchodce a také odvody na zdravotní a sociální pojištění.