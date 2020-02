Radši cla, než dodržování unijních pravidel, vyhlásil Johnson před vyjednáváním o obchodní dohodě s EU

Británie se v připravované obchodní dohodě s Evropskou unií nezaváže k dodržování unijních pravidel ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení či subvencí, a pokud na jejich dodržování bude Brusel trvat, přistoupí raději na zavedení cel. Řekl to v úterý britský premiér Boris Johnson, který tak dal podle deníku The Times najevo, že hodlá v jednáních s Bruselem zaujmout tvrdý postoj. Londýn 15:19 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Boris Johnson představil vyjednávací pozice Velké Británie | Foto: Frank Augstein | Zdroj: Reuters

Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier ale zdůraznil, že Británie může získat ambiciózní obchodní dohodu jen v případě, že budou zajištěny rovné podmínky pro konkurenci na obou stranách.

Británie o půlnoci z pátku na sobotu po 47 letech opustila evropské společenství a jako nečlenská země EU nyní bude s Bruselem vyjednávat o dohodě o volném obchodu.

„Často nám opakovali, že si musíme vybrat mezi plným přístupem na evropský trh, který se pojí s přijetím pravidel a soudních verdiktů podle modelu Norska, a ambiciózní obchodní dohodou, kterou se otevře trh, ale zároveň se vyhneme paletě unijních regulací, jako je tomu v případě Kanady,“ řekl Johnson v projevu před byznysmeny v Londýně. Británie si podle něj vybrala dohodu podle kanadského modelu.

„Není potřeba, aby dohoda o volném obchodu obsahovala přijetí pravidel EU ohledně hospodářské soutěže, subvencí, sociálního zabezpečení a životního prostředí či čehokoli dalšího stejně, jako EU není nucena přijímat britská pravidla,“ řekl dále premiér, který tak podle britských médií unijním představitelům vzkázal, že se Londýn evropskými pravidly nehodlá řídit ani výměnou za lepší přístup na jednotný trh.

„Nevybíráme si rozhodně mezi odchodem s dohodou a bez dohody. Otázkou je, zda vyjednáme takové obchodní vztahy, jaké má EU s Kanadou - nebo spíše takové, jaké má s Austrálií. V každém případě nemám pochyb o tom, že Británie bude prosperovat,“ dodal Johnson. EU a Kanada se dohodly na odstranění 98 procent cel, Austrálie dohodu o volném obchodu s EU nemá.

‚Rovnost pro obě strany‘

Barnier ale v úterý zdůraznil, že dohoda podle názoru EU musí zajišťovat rovné podmínky pro obě strany v důležitých oblastech, k nimž patří právě ochrana klimatu, pracovní podmínky, daně či státní pomoc. Pouze při jejich respektování může mezi oběma stranami v budoucnu probíhat obchod bez cel a dalších bariér, dodal.

Deník The Guardian v této souvislosti poznamenal, že pokud premiér se svou nekompromisní vyjednávací taktikou neuspěje, bude Británie reálně čelit nebezpečí, že se po skončení přechodného období na konci tohoto roku ocitne v podobné situaci, jako kdyby z EU odešla bez dohody.

To ale premiér odmítá: „Dohodu máme, je to skvělá dohoda a jsme venku,“ řekl na dotaz novinářky z BBC. „Když slyším proroctví o zkáze, tak jim nevěřím, protože jsem je slyšel už mnohokrát,“ dodal.

Pokud Johnson odkazuje na možnost, že by Británie měla s unií podobné obchodní vztahy jako má EU s Austrálií, říká podle britských médií jinými slovy jen to, že by v podstatě EU přistupovala k Londýnu jako ke „třetí zemi“ bez jakéhokoli preferenčního zacházení.

Sedmadvacítka totiž v současné době žádnou obchodní dohodu s Austrálií nemá. Podnikatelé by se tedy mohli spolehnout pouze na minimální standard garantovaný pravidly Světové obchodní organizace (WTO)

Johnsonův mluvčí ve středu uvedl, že ať už bude obchodní dohoda s EU jakákoli, měly by se firmy připravit na to, že po ukončení přechodného období na konci letošního roku začne Británie na svých hranicích provádět u převáženého zboží celní kontroly.