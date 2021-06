Opravy po tornádu může zpomalit a prodražit nedostatek materiálů. Chybí cement či výztužová ocel

Desítky až stovky milionů korun. Na tolik odhaduje policie škody, které na jihu Moravy způsobily bouřky a tornádo. To za sebou nechalo zničená auta a padlé stromy, ničivému živlu ale neunikly ani domy. Jejich návrat do stavu před katastrofou může zkomplikovat nedostatek klíčových stavebních materiálů, například cementu. „Ten se nedá koupit nikde v Evropě,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Rozhovor Praha 7:05 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Moravské Nové Vsi pozorující následky tornáda, které obec zasáhlo ve čtvrtek večer | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Tornádo na jižní Moravě způsobilo obrovské škody. Stavaři aktuálně hlásí problémy s nedostatkem materiálů a jejich vysokou cenou. Chybí nějaké základní materiály, které by mohly opravu poničených vesnic zpomalit?

Ano. Je to samozřejmě cement nebo výztužová ocel. To jsou klíčové záležitosti pro řadu staveb. Neříkám, že pro všechny, ale zejména cement je nepostradatelný. Bohužel je situace taková, že se nedá koupit nikde v Evropě.

Čím to je?

Evropská kapacita je vyčerpaná. Neptal jsem se kolegů, zda je nějaká myšlenka dovozu ze zámoří. Ale to zatím opravdu nepředpokládám. Kapacity jsou však opravdu vyčerpané. U cementu navíc platí, že cena ani nenarostla. Přístup k němu mají hlavně ti, kdo mají uzavřené dlouhodobé kontrakty.

Dá se to nějak řešit?

Kapacita se nedá navýšit, to je technický problém. Nepostavíte novou cementárnu, to samozřejmě nejde. Ani nadnárodní výrobci si to z Evropy nedokážou přivézt, protože ani v jiných státech toho nemají dostatek.

A co to pro stavaře znamená?

Může to pak vést k tomu, že na ně bude obrovský tlak z hlediska času. Každá zpožděná zakázka má totiž za následek zpoždění realizace. To potom vyvolává extrémní tlak na čas. Je potřeba říct, že ten nedostatek materiálů nemohl nikdo předpokládat a budeme se s tím muset nějak vypořádat.

Jako stavební nebo realizační firma máte nějaký časový harmonogram. V okamžiku, kdy dodávku nedostanete, nemůžete postavit třetí patro, protože nemáte hotové druhé. Práce na sebe nenavazují, takže to logicky vede k tomu, že musíte některé věci odsouvat. Jsou tam zkrátka věci, které není možné přeskočit.

Cena materiálů i podle vašich dřívějších vyjádření prudce vzrostla na přelomu loňského a letošního roku. Je možné nějak porovnat rozdíl mezi tím, na kolik by vyšla oprava stejného domu v červnu loňského roku a teď?

To by byla spekulace. Bylo by potřeba vybrat nějaký konkrétní dům a muselo by se to spočítat. Zase takhle do hloubky jsme se s tím s kolegy nezabývali.

A obecně se dá říct, že bude návrat do původního stavu kvůli problémům s materiálem dražší?

Nevím, jaké škody tam jsou způsobené, takže se to teď těžko předjímá. Nějaké místní kapacity se na Moravě ale najdou, o tom jsem přesvědčený. Logika toho, že je to za peníze, zůstává.

Změnilo by se v tomto směru něco, kdyby podobná katastrofa přišla za měsíc nebo za půl roku?

To není otázka toho, že to přišlo teď. Kdyby se to stalo o měsíc později, tak se ceny nikam nepohnou. S kolegy nepředpokládáme, že by se měla cena materiálů zlomit dříve než na jaře příštího roku. Můžeme se samozřejmě mýlit. Zásadní vlivy na to jsou ale dopady koronaviru a přerušení dodavatelských řetězců.

