Ministerstvo financí: Letošní růst české ekonomiky by při brexitu bez dohody zpomalil o necelé procento

Česká ekonomika by v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody v letošním roce stoupla o méně než dvě procenta. Brexit bez dohody by totiž snížil výkon ekonomiky o 0,6 až 0,8 procentního bodu, vyplývá z výpočtů ministerstva financí (MF) v nové makroekonomikcé prognóze. Upozornil na to deník E15. V základním scénáři, který počítá s odchodem Velké Británie z EU s dohodou, odhaduje MF letošní růst ekonomiky na 2,5 procenta. Praha 9:58 1. února 2019

„Snížení tempa růstu HDP ČR by bylo spíše jednorázovou a dočasnou záležitostí. Ve středním horizontu by návratu růstové dynamiky hospodářství pomáhalo přizpůsobení měnového kurzu a přesun poptávky z importu k domácí produkci. V dlouhém horizontu by však na nabídkové straně ekonomiky mohly zůstat ztráty plynoucí z vyšší uzavřenosti ekonomiky,“ uvádí dokument MF.

Zároveň by podle úřadu významnou roli sehrála schopnost firem z ČR a zbytku EU navázat nové obchodní vztahy.

Výpočty MF vycházejí z konzervativních odhadů, podle kterých by růst ekonomiky Velké Británie v případě brexitu bez dohody zpomalil letos o pět procentních bodů, což by představovalo celkový pokles britské ekonomiky téměř o čtyři procenta.

„V případě výrazného poklesu britské ekonomiky by propad růstu českého HDP mohl přesáhnout jeden procentní bod,“ uvedlo MF.

MF upozornilo, že brexit bez dohody by mohl mít také dopad na rozpočet EU 2014 až 2020 v podobě poklesu příjmů. „Vzhledem k problematickému zásahu do již probíhající finanční perspektivy je možné očekávat, že by případný výpadek příjmů v rozpočtu EU byl minimálně z části nahrazen zvýšením příspěvků jednotlivých států EU27. To by pro ČR mohlo znamenat zvýšení příspěvku až o tři miliardy korun ročně,“ uvedl úřad.

Uvalení cel

Při výpočtech analytici MF mimo jiné vycházeli z toho, že při brexitu bez dohody by byla na vzájemný obchod uvalena cla. „Efektivní celní sazba na vývoz zboží do Spojeného království by pro ČR činila 3,24 procenta a pro eurozónu 4,90 procenta. Zboží vyvážené ze Spojeného království do EU by bylo zatíženo efektivní celní sazbou ve výši 4,45 procenta,“ uvedlo MF.

Úřad upozornil, že sazby jsou pro jednotlivé komodity stejné a rozdíly v sazbách vyplývají z odlišné struktury zahraničního obchodu.

Dohodu o odchodu Velké Británie z EU odmítla britská dolní sněmovna. Britská vláda chce nyní zpracovat návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu a pak je předloží Evropské unii.

Z Bruselu ale opakovaně zaznívá, že unie dojednanou dohodu znovu otevírat nebude. Zejména Irsko dává najevo, že alternativy k tzv. irské pojistce neexistují. Británie má evropský blok opustit 29. března.