Do Británie se z Česka vyveze čtvrtina všech cukrovinek na export. Tvrdý brexit by zasáhl české výrobce

Víc než případného neřízeného brexitu se české firmy obávají nejistoty. Stále nevědí, jak se mají na odchod Velké Británie z unie připravit. Spojené království je přitom pátým největším odbytištěm pro české výrobky. Ročně se tam vyveze zboží zhruba za 210 miliard korun, třeba i cukrovinek. Těch jde do Británie hned čtvrtina, vyplývá z analýzy České spořitelny. seriál radiožurnálu Holešov 11:40 12. září 2019

Do Británie se z Česka ročně vyveze zboží na 210 miliard. Podstatnou část tvoří cukrovinky. (Ilustrační foto) | Zdroj: Pixnio

Ředitelka výroby v holešovském závodě společnosti Nestlé Dagmar Spíšková uvádí, že závod připravuje želatinové bonbóny, které podnik vyváží do Velké Británie. Ročně jich tu vyrobí deset tisíc tun, z toho jde na britský trh zhruba 36 procent. I proto tady sledují, za jakých podmínek Spojené království z unie odejde. Obávají se té nejhorší varianty, tedy tvrdého brexitu.

„Předpokládám, že dojde k poklesu výroby pro anglický trh. Ale ne tak, aby nás to ovlivnilo, že bychom museli zastavovat celou výrobu. Možná už nebude čtyřsměnná, ale pojedeme na trojčlennou nebo dvojsměnnou,“ říká Spíšková.

V této továrně ročně vyrobí pět tisíc tun cukrovinek, které nakonec putují do Velké Británie. Celkově společnost Nestlé vyveze z Česka do Spojeného království zhruba devět procent své produkce. Jak vysvětluje ředitel pro korporátní záležitosti Vratislav Janda, nejde o malé číslo.

„Devět procent nemůžete nahradit. Můžete nahradit jedno a půl procenta, můžete nahradit dvě procenta, ale devět procent nahradit nemůžete. Samozřejmě to nebude znamenat krach našich továren, ale je to citelný zásah do té ekonomiky. Že byste hledal zákazníky v tomto objemu, to považuji za nepravděpodobné,“ vysvětluje Janda.

Zatížení cly

Tvrdý brexit by přinesl také cla, která by prodražila výrobky. „V případě cukrovinek odhadujeme, že to bude okolo 30 procent. Což znamená, že výrobky z Evropy budou na britském trhu nekonkurenceschopné a britské výroby na evropském trhu budou také nekonkurenceschopné,“ dodává Janda.

Nová cla by ale zatížila taky další české výrobky vyvážené do Británie, i kvůli tomu by podle analýzy České spořitelny mohl klesnout export do Spojeného království o 20 procent. Tvrdý brexit by tak podle ekonoma Michala Skořepy zpomalil růst české ekonomiky víc než o jeden procentní bod.

„Místo dnešních dvou a půl procent růstu bychom měli procento a půl. Což je pořád číslo, které nám můžou mnozí závidět,“ uvádí Skořepa.

Vůbec nejvíce do Británie vyváží firmy z automobilového průmyslu. Ročně za 66 miliard korun. Další díly pak jdou do Británie přes Německo. „Z těch čísel vyplývá, že váha českého autoprůmyslu ve vývozu do Británie je řádově kolem třetiny, což je hodně. A tomu číslu bychom museli dopočítat dopady přes Německo. A ty zrovna v oblasti autoprůmyslu, ve kterém je Německo velmoc, budou významné,“ připouští Skořepa.

Jak ale dodává, pro firmy může být brexit také šancí, jak se dostat na nové trhy, a to tehdy, když se jim podaří nahradit britské exportéry. Těm by se totiž přístup na evropský trh ztížil.