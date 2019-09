‚Nevíme ani, jestli budeme zavádět cla.‘ Otazníky kolem brexitu budí u firem v Německu nejistotu

„Všichni naši zákazníci počítají s tím nejčernějším scénářem, tedy neřízenou variantou bez jakékoliv dohody. Na trhu to vytváří obrovskou nejistotu. Nevíme ani, jestli budeme zavádět cla,“ popisuje pro Radiožurnál Thomas Krause z přepravní společnosti STI.

Podobná vyjádření jsou vzácná, naprostá většina firem toto téma nechce komentovat. Například internetový obchod Zalando se v e-mailu omluvil s tím, že k brexitu nemá co dodat, protože stále nezná jeho přesnou podobu. Celý trh zkrátka spojuje bezradnost.

„Máme tu několik neznámých. Nevíme, kdy brexit přijde a jestli bude neřízený, nebo s dohodou. Pro firmy je to obrovská komplikace. Když nemůžete plánovat, tak své investice radši držíte zpátky. To se teď děje v Británii, ale ohrožuje to i německé společnosti, které tam působí,“ vysvětluje Ilja Nothnagel z německé průmyslové a obchodní komory.

„Navíc je to pro nás důležitý vývozní trh a export už teď klesá. Dříve to pro Německo byl třetí největší partner, momentálně je na pátém místě. Takže dopady cítíme ještě před samotným brexitem,“ dodává.

Firmy podle Nothnagela musí počítat se vším: s dalším odkládáním, s různými úrovněmi dohody nebo také s možností, že se Londýn se zbytkem unie vůbec nedomluví.

„Neřízený brexit je jednou z mnoha možností, které jsou ve hře, a podniky se na ni musí připravit. Velké firmy to mají samozřejmě jednodušší než ty menší. Ale pořád tu máme nezodpovězené dvě otázky – kdy a jak to přijde. Firmy přitom chtějí pracovat s fakty, a ne s nejistotou,“ upozorňuje.

Špatný příklad BMW

Některé koncerny k tématu od začátku přistupovaly s rozhodností, ale třeba pro firmu BMW to skončilo neúspěchem. Mnichovská automobilka počítala s původním termínem brexitu. Ke konci března tak nachystala odstávku svých britských továren a počítala i s možností, že brexit ochromí logistiku.

BMW si proto najala také obří letadlo, které mělo na ostrov dopravovat náhradní díly. Plán byl tak podrobný, že po odložení brexitu už BMW se zastavením továren nic dělat nemohla. „Už to nemůžeme zastavit. Zavřít je zkrátka musíme,“ prohlásil tehdy člen vedení BMW Peter Schwarzenbauer.

Do Británie navíc míří každé páté auto vyrobené v Německu. A zástupci tohoto odvětví žádají o pomoc i berlínskou vládu.

„Když se podíváme na spory mezi Spojenými státy a Čínou, a pak na brexit, tak je všem jasné, že německý automobilový průmysl čelí obrovské výzvě. Politici musí okamžitě zavést změny, které znovu posílí průmyslovou sílu Německa. Potřebujeme rychlé a systematické kroky, žádné zdlouhavé diskuse,“ uvedl třeba Bernhard Mathes z německého sdružení pro automobilový průmysl.

Ohrožení koncernů jako Volkswagen se podle analytika Nothnagela odrazí i v obchodech s ostatními státy.

„Češi a Němci spolupracují hlavně v automobilovém sektoru, a pro naše výrobce je Británie důležitým trhem. Musíme se na to dívat s odstupem. Když brexit poškodí německé firmy, tak se to odrazí i v dalších zemích. A podobné to bude třeba i v chemickém nebo ocelářském průmyslu. Samozřejmě jsou tu země jako Nizozemsko, které brexit ohrožuje víc než ostatní. Ale jejich problémy se pak přenesou i na další obchodní partnery,“ přibližuje Nothnagel.

Německu podle spolkové banky hrozí, že spadne do hospodářské recese. A tu můžou problémy spojené s brexitem jen prohlubovat.