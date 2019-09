Ne všichni se bojí ekonomických dopadů brexitu. ‚Vidím v tom příležitost,‘ říká český podnikatel

V souvislosti s brexitem se nejčastěji mluví o ekonomických dopadech a o konci jedné etapy. O termínu ani podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie není stále rozhodnuto. Najdou se i lidé, kteří vnímají brexit jako obchodní příležitost. A tak v době, kdy některé firmy Británii opouští a další přemýšlí, jak udržet obchodní vztahy, jiní zase byznys mezi starým kontinentem a Velkou Británií právě teď rozjíždějí. Londýn 15:02 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco jiní se strachují z ekonomických dopadů brexitu, Zdeněk se vrhnul do nového podnikání | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Z Prahy jsem vyrážel asi ve čtyři odpoledne, v šest ráno jsem chytl trajekt,“ říká podnikatel Zdeněk u své dodávky, která poprvé dojela z Britských ostrovů na starý kontinent zpět. Přivezl v ní například myčku na pivní sudy.

Zdeněk dodávku pořídil minulý týden a začal dovážet pivovarské technologie. Myčka sudu je prvním zbožím, které přivezl z Prahy „brexit nebrexit“.

„Až přijde něco, co změní podmínky obchodování mezi Českem a Velkou Británií, tak potom se teprve zařídím. Zatím je to takové mlácení prázdné slámy,“ komentuje podnikatel.

Zdeněk žije v Británii už asi 15 let a za tu dobu tady dělal ledacos. V situaci, kdy řada občanů Evropské unie z britských ostrovů odchází a firmy hledají nová odbytiště, on začal právě teď, necelé dva měsíce před plánovaným brexitem, do Británie zboží dovážet.

„Vidím v tom neobvyklou příležitost a velmi často se příležitosti objevují tam, odkud ostatní davově utíkají,“ hodnotí pan Zdeněk.