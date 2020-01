Brexit může ovlivnit vývoz Česka do Británie. Země patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům

Praktické otázky exportu zatím zůstávají nevyjasněné. Podnikatele ale zřejmě v nejbližších měsících nečekají zásadní zvraty. Následovat totiž bude 11měsíční přechodné období, během kterého by měl obchod fungovat podobně jako dosud. Jak se na změnu připravovali čeští podnikatelé?

„Některé firmy ve Velké Británii pozastavily své investice. Některé si kvůli strachu z takzvaného tvrdého brexitu našly jiná teritoria, kam přesunuly svůj vývoz. Některé firmy se zaregistrovaly jako domácí nebo ve Velké Británii založily pobočky, aby nebyly považovány za zahraniční,“ popisuje pro Radiožurnál viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Podle analytiků, které Radiožurnál oslovil, se může vývoz bezprostředně po odchodu Británie z unie snížit. Britské firmy totiž v nejistotě z nadcházejícího období naplnily své sklady a předzásobily se.

V současnosti přesahuje roční vývoz Česka do Velké Británie 200 miliard korun. Na ostrovy vyvážíme především stroje a dopravní prostředky.

Hranice po brexitu

Na hranicích se zatím velké změny vzhledem k zmiňovanému přechodnému období nečekají. Nicméně pokud nakonec přece jen dojde k takzvanému tvrdému brexitu, tedy odchod Británie z unie bez dohody, budou se muset spediční firmy a především sami řidiči obrnit trpělivostí.

Přechod přes hranice bude zřejmě náročnější co do počtu celních formalit. Dopravci budou mít povinnost předložit celní prohlášení jak na přepravu, tak na konkrétní další formy předpokládaného nakládání se zbožím. Celní orgány si navíc budou moct vyžádat zajištění celního dluhu.

Stejné podmínky budou platit i pro zboží, které Britové do zemí unie vyvážejí. A clít se v budoucnu bude také zboží, které se bude na území unie ze Spojeného království dovážet, a to podle společného celního sazebníku Evropské unie.

Změna daní

Po uzavření dohody mezi unií a Británií budou podnikatelé muset počítat i s tím, že se může změnit výše daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

Všechny novinky pak ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje na svém webu a průběžně je aktualizuje. Zatím se s dotazy na ministerstvo obrátily podle dat resortu tisíce českých podnikatelů.

„Průvodce obsahuje informace z devíti základních oblastí. Těmi jsou v první řadě vývoz, dovoz a poskytování služeb. Dále průvodce informuje o dopravě po brexitu, pravidlech zásobování a digitálních datech a službách. V neposlední řadě obsahuje informace o duševním vlastnictví, podnikání v zahraničí a rovněž obecné informace o hospodářské soutěži a ochraně trhu,“ vyjmenovává Martin Bednář, ředitel jeho odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu.

Brexit se velmi často skloňuje jen v negativních souvislostech, pro Česko by mohl mít ale i pozitiva. Londýn totiž doposud fungoval jako centrála pro velké nadnárodní firmy. Ty ale nyní budou hledat jiný bod na mapě, přes který by své zboží pouštěly dál do Evropy.

Praha by tak mohla zajímavá třeba pro americké podnikatele. „Americké firmy potřebují přímý přístup na klíčový evropský trh. Může dojít k přesunu řízení celých mezinárodních skupin a operací pro Evropu a střední východ do Prahy. Domnívám se, že to může být základna i pro expanze těchto firem do střední a východní Evropy a Asie,“ vysvětluje Martin Houska, odborník na mezinárodní zdanění z poradenské společnosti BDO.

Podle časopisu Fortune kvůli vidině blížícího brexitu přesunula více než stovka londýnských firem do Amsterdamu, celkem asi 3,5 tisíce pracovníků.