Britští obchodníci se zásobují. Obávají se tvrdého brexitu, s kterým by skončil volný pohyb zboží

Britští obchodníci si celý prosinec dělali zásoby, aby měli po Novém roce, co prodávat. Pokud se totiž do konce roku nedohodne Spojené království s Evropskou unií, nastane takzvaný tvrdý brexit. Skončí tak volný pohyb zboží přes kanál La Manche. Reportáž vznikala jen pár hodin před tím, než nová mutace koronaviru uzavřela britské hranice. Anish Shah, majitel velkoobchodu s českými a slovenskými potravinami. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Před budovou stojí dva kamiony se slovenskými SPZ. Vysokozdvižné vozíky vykládají zboží a odvážejí do skladu.

„Nevíme, jak celý brexit dopadne. Jestli bude obchodní smlouva, nebo ne. Protože nemáme žádné informace, můžeme jen spekulovat a poslední týdny se snažíme dostat do našich skladů co nejvíc zboží. V tuto chvíli máme zásoby trvanlivých potravin tak na čtvrt roku, do března 2021,“ popisuje Anish Shah, majitel velkoobchodu s českými a slovenskými potravinami.

Během prosince si objednal navíc deset kamionů plných minerálních vod, sladkostí a konzerv. Podobně se zásobil už podruhé, poprvé to bylo právě před rokem, když se Británie chystala odejít z EU. Ani tehdy nebylo do poslední chvíle jasné, za jakých podmínek se bude odchod odehrávat.

„Tentokrát byla příprava složitější. Na jaře do všeho ještě vstoupil koronavirus. Nebylo snadné zboží obstarat. Výrobní kapacity jsou omezené, domácí poptávka v Česku a na Slovensku velká a my stejné zboží chceme do Británie. Doslova jsme se o ně přetahovali s jinými obchodníky,“ přibližuje.

Ze Slovenska, přes půl Evropy vozí zboží do Británie pan Ján Gazdečko, řidič a majitel spediční společnosti. Situaci, kdy by se muselo každé zboží při vstupu proclívat nebo jen registrovat, si nedovede představit.

„To bude katastrofa, protože členské země zásobují Británii vším - léky, masem, jogurty,“ hodnotí Gazdečko

Anish Shah, majitel velkoobchodu s českými a slovenskými potravinami dodává: „Kdybych měl šanci mluvit s Borisem Johnsonem, řekl bych mu: ‚Uzavřete už konečně obchodní smlouvu. Ať lidé i obchodníci jako já, vědí, na co se mají připravit, co je čeká a jaký brexit je před námi.‘“

Nejlepším řešením by podle něj bylo uzavřít obchodní smlouvu. Tak aby se mohlo dál obchodovat bez nové administrativy. Zásoby, které si připravil, prý Shah rád prodá. Třeba i se slevou.