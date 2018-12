Prouza: Britští politici popírají realitu, v březnu se brexit nejspíš konat nebude

Sto a jeden den zbývá do plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Stále přitom není jasno, jak bude brexit vypadat. „I pro zbytek Evropy je strašně smutné a nešťastné pozorovat, do jakých problémů se Británie sama dostává,” řekl v Interview Plus prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD Tomáš Prouza. interview plus Praha 17:52 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle Prouzy je čím dál tím méně pravděpodobné, že Británie Evropskou unii 29. března opustí.

„Tím, jak se britský parlament nedokáže dohodnout na tom, jestli podpoří vyjednanou dohodu, jestli by chtěl druhé referendum, nebo jestli by chtěli odejít bez dohody, je to nejasné. Pro nic z toho není většina. Čím dál více to vypadá, že Británie 28. března požádá o prodloužení odcházecího období, než se na něčem dohodnou, nebo dojde k dalším volbám,” řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Nálada většiny ostatních zemí je nakloněná tomu dát Británii šanci, pokud by chtěla. I pro zbytek Evropy je strašně smutné a nešťastné pozorovat, do jakých problémů se Británie sama dostává,” podotýká bývalý státní tajemník s tím, že britští politici odmítli poslouchat Evropskou unii.

„Evropa od počátku říkala, že jsou tu čtyři základní svobody, na kterých unie stojí. Pokud chcete těžit z jedné z nich, musíte akceptovat i ty další. Čtyři, nebo nula. I přes to jasné stanovisko, které bylo na papíře od prvního dne, Britové pořád říkali, že něco chtějí a něco ne,” popisuje Prouza vyjednávání o brexitu.

Popírání reality

Komplikovaná cesta z Evropské unie vede podle Prouzy hlavně přes nejasnosti ve vnitropolitické situaci Británie.

„Nepotkal jsem méně informované lidi, než jsou britští politici. Řada z nich žije v iluzi, že je Británie stále velké impérium, kterému musí všichni naslouchat a podřídit se mu,” vysvětluje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

„Absolutní popírání reality v britském parlamentu je věc, se kterou jsem se nikde jinde nesetkal,” dodává.

Nejsou napjatá vyjednávání a odložené hlasování jen taktika? „Je to možné, ale velký britský problém je v tom, že jakákoliv možnost nemá většinovou podporu ani u veřejnosti, ani v parlamentu. Riziko, že se stane něco omylem, je tím pádem strašně velké,” vysvětluje Tomáš Prouza.