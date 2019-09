Irští podnikatelé se obávají divokého brexitu. Drtivá většina zboží z Evropy proudí do země přes Británii

Z okna restaurace je vidět nábřeží řeky Liffey, která protéká centrem Dublinu. Na jídelním lístku nevelké restaurace jsou převážně česká jídla.

„Máme svíčkovou, guláš, brynzové halušky, krkovičku, vepřo knedlo zelo, čepovaný Kozel, Staropramen a samozřejmě Plzeň. Snažíme se restauraci udržet česko-slovenskou. Proto se i snažíme všechny potraviny z Čech nebo Slovenska dovážet. Chuť je všude jiná,“ vyjmenovává pro Radiožurnál Richard, majitel hospody Pifko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podnikatelé na Irském ostrově mají obavy z případného tvrdého brexitu a vzniku nové hranice. S některými natáčel britský zpravodaj Jaromír Marek

Drtivá většina zboží z Evropy proudí do Irska přes Británii. Nejprve přes kanál La Manche do Anglie, po silnici na západní pobřeží Walesu a přes Irské moře na Irský ostrov.

Některé komodity putují přes Skotsko do Severního Irska a po silnici dolů do Irské republiky. Pokud by nastal divoký brexit, doprava se by se značně zkomplikovala.

„V tuto chvíli nikdo netuší, co by divoký brexit znamenal. Určitě by přinesl další byrokracii, zdržení dodávek a dodatečné náklady. Je jisté, že pro irské firmy by to byla velká komplikace,“ říká William Lavelle z irské Asociace výrobců alkoholických nápojů.

„Konkrétně Plzeň a Kozel dováží firma, která je anglická. Pokud by firmy dovážely zboží do Irska a po cestě se samozřejmě zastavili i v Británii, tak se doprava může zkomplikovat a následně i prodražit. Bohužel, takhle to funguje všude. Zaplatí to konečný spotřebitel,“ hodnotí majitel poslední československé hospody v Irsku Richard.

„Jestli to bude o pět procent, tak si myslím, že to výrazný efekt na konečné ceny mít nebude. Pokud to bude víc, samozřejmě to přehodnotíme, ale to ještě nikdo nedokáže odhadnout.“

Nová irská hranice

Mnohem větší komplikace by divoký brexit připravil pro obchod uvnitř samotného Irského ostrova. Pokud by mezi Severním Irskem a Irskou republikou vyrostla hranice.

Divoký brexit je velkým rizikem, říká majitel sýrárny v Severním Irsku. Bojí se ztráty zákazníků Číst článek

Dean Wright je majitel sýrárny. Sídlí v Severním Irsku, polovinu zákazníků má ale v Irské republice. „Irská republika je největší a největší trh. Kdybychom s ní měli po brexitu obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace, byla by to pro nás katastrofa,“ tvrdí.

Cla na mléčné výrobky jsou podle pravidle Světové obchodní organizace více než 50procentní. Sýr z severoirského města Portadown by se stál rázem v Irské republice neprodejný.

„Obě části irské ostrova ekonomicky doslova prorostly. Je to takový společný trh v malém. Pro malé firmy, zejména v tradičních odvětvích, jako je zemědělství a potravinářská výroby, by měl divoký brexit a uzavření hranice, likvidační důsledky. A to především v Severním Irsku,“ hodnotí ekonomický poradce Michael Darcy.

Před 30 lety pomáhal jednotný trh v Irsku budovat. Teď sleduje, jak se celý koncept, ze kterého těžily obě části rozděleného ostrova, hroutí.