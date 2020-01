Po brexitu zdraží nakupování z britských e-shopů i volání. Zásadní rozdíly lidé poznají až od roku 2021

Zároveň s lednem skončí - po několika odkladech - i členství Velké Británie v Evropské unii. Pro spotřebitele, kteří za Lamanšským průlivem často nakupují, by se ale páteční půlnocí zatím nic nemělo měnit, jelikož Británie bude ještě procházet přechodným obdobím. Zásadní rozdíly lidé poznají až od příštího roku. Jaké budou? Praha/Londýn 11:11 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování z britských e-shopů se nejspíš prodraží (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Po brexitu bude při nákupech na Velkou Británii pohlíženo jako na třetí zemi - tedy stejně jako když si třeba lidé objednávají zboží z Číny. S tím bude souviset zavedení cla.

„Například na oblečení je clo od osmi do dvanácti procent. A samozřejmě DPH 21 procent, takže si to musíme přičíst k základní ceně. Ale musíme ještě počítat s kurzem, jaký bude mít britská libra vůči koruně a samozřejmě s poštovným, respektive se zasíláním zboží jako takového,“ říká Radiožurnálu mluvčí Celní správy Šárka Miškovská.

Měnit se letos nic nebude ani u reklamací. „Lidé se tedy mohou spolehnout například na čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení od smlouvy při nákupu přes internet i na dvouletou lhůtu na uplatnění svého práva reklamovat vady výrobku,“ vysvětluje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.

„Nadále také platí, že pokud se britský e-shop zaměřuje na české zákazníky, například je v češtině, nebo má doménu .cz, pak se spotřebitel zpravidla může spolehnout na úroveň ochrany, na jakou je zvyklý při nákupu u českých online prodejců,“ dodává s tím, že k tomu patří i třicetidenní lhůta na vyřízení reklamace.

Od roku 2021 by ale mohly být reklamace složitější. Záležet ale bude na podmínkách, které si Velká Británie vyjedná s Evropskou unií.

Dražší internet i volání

Brexit by mohl přinést i zvýšení cen při surfování na internetu nebo volání, a to jak u odchozích, tak u příchozích hovorů nebo SMS zpráv. Dostaly by se tak na úroveň Švýcarska, Bosny a Hercegoviny nebo třeba Srbska - tedy evropských států, které nejsou v unii.

Cena za minutu příchozího či odchozího hovoru by se v takovém případě mohla pohybovat v řádu desítek korun, SMS zpráva nyní přijde okolo deseti korun.

U mobilních dat je rozdíl mezi zeměmi unie a ostatními ještě výraznější. V oficiálních cenících mají operátoři částky, které se pohybují v řádu stovek korun za jeden megabajt.

Několikaminutové prohlížení internetu by tak mohlo vyjít i na tisíce korun. Ačkoliv firmy zpravidla nabízejí datové balíčky, může připojení k internetu přijít na stovky korun za den. Konečná cena ovšem bude záležet na jednotlivých operátorech a jejich nabídkách.