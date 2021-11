Dovážka z USA. Obec Dvorce na Bruntálsku chce odebírat energii z břidlicového plynu

Obec Dvorce na Bruntálsku hledá alternativní energetický zdroj. Město se zhruba třinácti sty obyvateli nemá přivedený plyn a náklady za elektřinu jí rostou. Radnice má zpracovanou studii na využití zkapalněného břidlicového plynu. Zásobník by vznikl u tamního turistického centra. Zkapalněný plyn se ale dováží dováží až z USA. Český rozhlas Ostrava zjišťoval stanoviska k odběru plynu místních lídrů a odborníků. Praha 10:26 28. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Dvorce | Zdroj: Obec Dvorce

„Roční náklady na energie se pohybují mezi 800-900 tisíci korun. Nepředpokládali jsme, že nastane taková změna cen energií,“ popisuje nezávislý starosta Jan Božovský.

U turistického centra v budově, kde sídlí i restaurace, sauna nebo bazén, vidíme tepelná čerpadla, která jsou stará více než 15 let a znatelně dosluhují. Vytápění tak zajišťuje i elektřina.

„Záměrem vypracování studie a vybudování zásobníků bylo uspořit náklady minimálně o třetinu,“ uvádí Božovský. Obec má studii na využití fotovoltaiky a zkapalněného břidlicového plynu. LNG by tady museli dovážet do velkého zásobníku.

„Zajišťoval vytápění toho bytu. Byly tam klasické kotle, ale zároveň s kogenerační jednotkou. Zkušenosti jsou v Polsku. Tam v některých obcích zemní plyn zaveden není, takže používají tento plyn,“ říká starosta.

Nejbližší terminál v Polsku

Břidlicový plyn se těží hlavně v USA, transportuje ve zkapalněném stavu a při teplotách minimálně -162 stupňů Celsia.

„Přešlo se celosvětově k tomu, že od velkých producentů se to zkapalní na lodích a přepravuje se to napříč oceány do nových terminálů. Tam se transformuje do plynného skupenství a pouští se klasicky do plynových potrubí,“ popisuje Martin Klempa z Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě.

„Po Evropě je terminálů, které dokáží zkapalněný plyn přijmout, několik. Nejbližší od nás je asi v polském Ústí nad Svinou,“ dodává.

Podle Klempy byl ale pro obec byl odběr malého množství plynu neefektivní. „Je super, když obce uvažují, jak být energeticky soběstačné. Ale z mého pohledu odběr zkapalněného plynu není správná cesta,“ uvádí.

Obec chce ve spolupráci s dalšími odborníky projekt dopracovat, na financování případně využít evropské dotace. Část peněz na obdobné projekty chce vyčlenit i Moravskoslezský kraj.