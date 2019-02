Britský ministr pro obchod: Odmítat další jednání o brexitu je od EU nezodpovědné

Za nezodpovědný považuje britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox postoj Evropské unie, která v posledních dnech odmítá přistoupit na obnovení vyjednávání o brexitové dohodě. V rozhovoru v televizi Sky News v neděli také připustil, že datum odchodu Británie z EU by mohlo být odsunuto, pakliže by nezbýval dostatek času pro schválení zákonů zakotvujících podmínky dohodnuté s Bruselem. Londýn 16:10 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová na začátku týdne oznámila, že bude usilovat o úpravu stávající dohody s ohledem na takzvanou irskou pojistku. (ilustrační foto) | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„Je velký rozdíl mezi tím, kdybychom měli dohodu a potřebovali určitý čas na dokončení právních náležitostí, to je jedna věc. Myslím, že odkládat (brexit) jen proto, že by nebylo dosaženo shody, by nepřineslo žádný impuls pro dosažení oné dohody,“ řekl Fox. Možné odsunutí odchodu z EU kvůli schválení nutných zákonů během uplynulého týdne připustil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

Liam Fox v interview na Sky News kritizoval EU za odmítavý postoj k opětovnému projednání brexitové dohody, ačkoli zároveň uvedl, že vláda „dál mluví s evropskými partnery ve snaze nalézt shodu“.

Odpor z EU

Když britská premiérka Theresa Mayová na začátku týdne oznámila, že bude usilovat o úpravu stávající dohody s ohledem na takzvanou irskou pojistku, vyjádřili lídři EU jasný odpor k dalšímu kolu vyjednávání.

„Opravdu to myslí tak, že by raději nevyjednávali a skončili v situaci bez dohody?“ řekl ministr pro mezinárodní obchod. „Je v zájmu nás všech, abychom se k dohodě dopracovali, a když EU říká, že o tom nechce ani diskutovat, zdá se mi to poměrně nezodpovědné,“ dodal.

Fox je v rámci britské vlády jedním z hlasitějších zastánců odchodu z EU. V létě 2017 přitáhl pozornost médií, když v rozhovoru s BBC předpověděl, že dohoda o volném obchodu Británie s EU by měla být „jednou z nejlehčích v historii lidstva“. V posledních dnech se pak stal terčem posměchu kvůli jinému odvážnému výroku.

Na podzim 2017 vyhlásil, že Británie bez problému vyrobí náhrady za desítky existujících obchodních smluv EU a bude je mít připraveny k podpisu „sekundu po půlnoci“ při vystoupení z unie. Deník Financial Times ale nedávno zjistil, že většina zmiňovaných dokumentů s koncem března připravena nebude.