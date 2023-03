Knihovna místo tkalcovny. Zájem o dotace na oživení brownfieldů je rekordní, stát rozdělí 600 milionů

Popularita brownfieldů v Česku skokově roste. Zchátralé a dlouho nevyužívané budovy tak po letech znovu ožívají. Do jejich renovace se stále častěji pouštějí nejenom města, ale také soukromí investoři. V místě bývalých továren vznikají restaurace, galerie i knihovny. Na pozemcích kravínů nebo dřívějších cukrovarů zase vyrůstají nové byty. Na některé projekty je možné využít dotace. A zájem je velký. Praha 22:49 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zchátralé budovy v Česku se mění na nové. Z brownfieldů vznikají obytné čtvrti, kulturní centra nebo i gastro podniky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rajčat je tady poměrně hodně, na 176 tisíc rajčat,“ ukazoval před časem podnikatel Lukáš Rázl, jak pěstuje červená rajská jablíčka na místě bývalé uhelné elektrárny v Tušimicích u Kadaně. Průmyslový brownfield dnes slouží jako obří skleník, kde ročně vypěstují přes šest tisíc tun rajčat.

„Pěstujeme je ve vodě. Koření ve vodě, ale zároveň se kořeny drží matrací. Klíčové je, že to vypěstujeme prakticky úplně bez chemie,“ doplňuje.

A třeba v Ústí nad Orlicí zase hledají využití pro bývalou kotelnu textilní továrny. Město už má plány jak místo zrenovovat a znovu ho oživit.

„Snažili jsme se očistit stavbu původní kotelny od nánosů, které se tam za poslední desítky let nakupily. Důležité je rozklíčovat, co je hodnotné, co je méně hodnotné. Ty méně hodnotné věci odstraňujeme,“ popsal pro Radiožurnál architekt Ondřej Chybík. Kotelna a rozvodna by se tak měla proměnit v galerii s kavárnou.

I radnice v Moravské Třebové připravuje přestavbu brownfieldu. Z původní tkalcovny, později mlékárny zřejmě bude multifunkční kulturní centrum.

„V tom areálu by toho mělo být daleko víc - kromě knihovny, společenského sálu také kino a zázemí pro menší kulturní akce. Dokonce by v areálu měl být depozitář blízkého muzea,“ vyjmenovává starosta města Pavel Charvát z ODS

Stovky milionů na dotace

To, že popularita brownfieldů v Česku roste, potvrzuje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Na obnovu zchátralých a nevyužívaných budov vypsalo dotace. Kvůli rekordnímu zájmu resort finanční podporu navýšil. Mezi projekty tak celkově přerozdělí zhruba 600 milionů korun.

„Podpořeno bylo 20 projektů z celé republiky a díky navýšení jich může být až 27. Jedná se například o konverzi bývalé vodárny v Písku, revitalizaci areálu staré teplárny v Dobrušce nebo rekonstrukci objektu zdravotního střediska v Drásově,“ upřesňuje mluvčí úřadu Marek Vošahlík.

Česko má svoji Národní databázi brownfieldů. Aktuálně jsou na seznamu k prodeji stovky nevyužívaných objektů - ať už jde o bývalé městské lázně, pivovary nebo například kotelny. Podle agentury Czechinvest, která projekt spravuje, může za zvýšený zájem o stavby na brownfieldech mimo jiné i nedostatek pozemků v Česku.

„V minulém roce jsme zaznamenali enormní nárůst poptávky po brownfieldech, a to až o 51 procent. Nejvíce brownfieldů se nachází v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V pořadí třetím regionem s největším zastoupením brownfieldů je Liberecký kraj,“ pokračuje mluvčí agentury David Hořínek

Podle dat agentury Czechinvest jsou na seznamu brownfieldů hlavně průmyslové a zemědělské objekty. V databázi se ale objevují třeba i vojenské areály.