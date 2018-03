Z černé listiny daňových rájů zmizí tři země. Splnily 'konkrétní závazky'

Evropská unie se chystá vyřadit z černé listiny daňových rájů další tři země, a to Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatou Lucii. Na seznamu by tak mělo zůstat pouze šest států. Vyplývá to z dokumentu EU, ke kterému získala přístup agentura Reuters.

