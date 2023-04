Zelené technologie mohou vést k závislosti na Číně. Evropská unie rychle hledá alternativy pro dovoz

Evropa se bolestivě zbavuje své dřívější závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska. Podle unijní exekutivy může pomoci Zelená dohoda. Sama Evropská komise ale varuje: pozor, abychom závislost na ropě a plynu jen nenahradili závislostí na jiných surovinách, které jsou třeba pro zelené technologie. „Výchozí pozice Evropské unie není příliš dobrá,“ varuje analytik Tomáš Jungwirth Březovský. Podle něj světu hrozí dotační válka. Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 9:40 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Český rozhlas

Nejdůležitějším hráčem se v oblasti obchodu s klíčovými zelenými technologiemi stává Čína. Kontroluje 60 procent světového obchodu s prvky vzácných zemin, je světovým lídrem ve zpracování některých klíčových surovin a dominuje také výrobě baterií a solárních panelů.

„V případě Číny jde hlavně o zpracovatelské a obchodní řetězce. Čína svou poměrně expanzivní politikou kontroluje třeba těžbu kobaltu v Demokratické republice Kongo, který tam vytěží, vyveze do Číny, a tam ho zpracovává na další komponenty,“ vysvětluje vedoucí Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungwirth Březovský.

Evropě chybí zásoby

Pozice Evropy je proti tomu výrazně složitější. Chybí jí dostatek vlastních zásob strategicky významných surovin a ztrácí vliv ve světě. „Evropa v tomto zaspala, Čína si touto obchodní politikou razila cestu už od 80. a 90. let. To teď budeme těžko dohánět. EU proto vyhlíží, jaká strategická partnerství by mohla uzavřít,“ předestírá Jungwirth Březovský.

Klíčovou roli by podle plánů Evropské komise měl sehrát takzvaný Akt o strategicky významných surovinách, jehož návrh právě začínají projednávat země EU a europoslanci. Jeho cílem je výrazně posílit diverzifikaci dovozu lithia, kobaltu, niklu a dalších surovin. Komise chce podpořit obchod s alternativními dodavateli a posílit domácí produkci, mj. navrhuje zmírnit požadavky pro otevírání nových dolů v Evropě.

Evropská komise tady ale může narazit na domácí odpor, a to i u ekologických organizací. „To, co je strategické pro ochranu klimatu a snižování emisí, nemusí být nutně příznivé pro ochranu místního prostředí. Řeknu-li to laicky – bude z toho spousta mrzení,“ upozorňuje Jungwirth Březovský.

Jak výrazně by chystané změny v unijní legislativě mohly pomoci v zabezpečení strategicky důležitých surovin? Proč světu v souvislosti se zelenou transformací hrozí dotační válka a co by mohla znamenat? Poslechněte si celé Bruselské chlebíčky.