‚Bude to chudý život.‘ Ani po zvýšení rodičovského příspěvku nenakoupíte dětem tolik, co v roce 2007

Za posledních dvanáct let se rodičovský příspěvek nenavýšil ani jednou. Za vlády Petra Nečase před sedmi lety sice došlo ke změně systému vyplácení z měsíční částky 7 600 korun na celkovou, stanovenou na 220 tisíc, při přepočtu na měsíce to ale znamenalo jeho snížení o asi 500 korun.

Zatímco stanovená výše příspěvku během let stagnovala, jeho reálná hodnota rok od roku klesala. Po započtení inflace a přepočtu na sílu koruny v roce 2018 tak vychází najevo, že za měsíční rodičovský příspěvek pro rok 2019 jeho příjemci nakoupí o čtvrtinu méně než při posledním zvýšení v roce 2007.

Tehdejší příspěvek by měl přepočteno na rok 2018 hodnotu 9 359 Kč, ale letošní by měl přitom podle odhadů vývoje inflace od ministerstva financí hodnotu 6 951 korun. Slíbené navýšení rodičovského příspěvku ho sice přiblíží jeho nejvyšší hodnotě, ale nepřekročí ji.

Vládní úkroky

Samotné slíbené zvýšení navíc není bez komplikací. V posledním půl roce totiž vláda postupně avizovala, že se navýšení z 220 na 300 tisíc se dotkne všech rodin, ve kterých nejmladší dítě ještě neoslavilo čtvrté narozeniny. Ve pondělí se ovšem po jednání koaliční rady dohodla na tom, že přidávat se bude jen těm rodičům, kterým se narodí děti až od ledna příštího roku. Paradoxně se tak pomoc dotkne pouze těch rodin, které dítě ještě ani nepočaly.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na to následně na svém facebooku reagovala: „Ano, zatím jsme se dohodli na zvýšení rodičáku na 300 tisíc pro děti narozené od 1. 1. 2020. Ale to neznamená, že jsem rezignovala a už nebudu chtít, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhli i ti, kteří mají dítě do 4 let věku.“

Někteří rodiče jsou i tak v důsledku vloni avizovaných slibů rozčarovaní. Vládě totiž uvěřili a s navýšením tzv. rodičáku už počítali. Je to i případ Marcely Nevosadové z Prahy, které se v červenci narodí druhý potomek. „Počítala jsem s měsíční částkou asi 8 300 namísto 6 100 korun,“ řekla Radiožurnálu. „Dítě bude chodit ve starých věcech, budeme kupovat nejlevnější plenky i za cenu toho, že bude osypané. Bude to hodně chudý život.“

Možné řešení, tedy valorizaci rodičovského příspěvku, zmiňuje sociolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Daniel Prokop. „Příspěvek by se mohl zvyšovat s inflací. Nemuselo by se tak rozhodovat o skokovém navýšení a nedocházelo by k velkým rozdílům podle toho, jestli se rodičům narodí dítě na konci období před navýšením, nebo na začátku nového,“ říká Radiožurnálu. Výše příspěvku byla při jeho posledním zvýšení navázaná na průměrnou mzdu, opatření ale platilo pouhý rok.

Dvanáct let bez zvýšení

Rodičovský příspěvek se pod současným jménem vyplácí od roku 1990. Nejprve se stanovoval pevnou měsíční částkou uvedenou v zákoně, od roku 1995 pak pomocí koeficientu z životního minima.

K jeho zatím poslednímu zvýšení došlo v roce 2007, kdy se zákonem schváleným za Jiřího Paroubka (ČSSD) téměř zdvojnásobil – na 40 procent průměrné mzdy z předminulého roku. Hned od roku 2008 se ale výše stanovila znovu, tentokrát fixně, s výběrem délky pobírání příspěvku – od dvou do čtyř let.

Naposledy se systém změnil s platností od roku 2012. Příspěvek se už nepočítá po měsících, ale rozděluje se celková částka – při narození jednoho dítěte je to 220 tisíc korun – jejíž rychlost čerpání může příjemce upravovat. Při rozpočtení na tři roky je ovšem měsíční částka nižší než před rokem 2012. Výsledkem se zohledněním inflace je, že za posledních dvanáct let reálná hodnota rodičovského příspěvku klesla o čtvrtinu.

Metodologie grafu: Výpočet pro narození jednoho dítěte a tříletou variantu příspěvku. Přepočteno na hodnotu koruny v roce 2018. Inflace je započtena na základě dat ČSÚ. Odhad inflace pro roky 2019 a 2020 z predikce Ministerstva financí. Do roku 2011 je uveden fixní měsíční příspěvek, od roku 2012 dál se rozpočítává celková částka 220 tisíc Kč, pro rok 2020 pak 300 tisíc Kč. Částka se rozkládá na 31 měsíců, tzn. tři roky bez 22 týdnů poporodní mateřské dovolené.