Pekarová Adamová je pro prodej Budvaru. ‚Jako by Saúdové prodali ropná pole,‘ reagoval Nekula

Lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula odmítl návrh předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že by stát měl prodat pivovar Budvar. Uvedl to na twitteru. Pekarová deníku Právo řekla, že stát nemá provozovat hotel ani vařit pivo. Nekula to komentoval slovy, že pokud by stát prodal Budvar, je to podobné, jako by Saúdové prodávali svá ropná pole.

Praha 14:00 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít