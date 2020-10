K cestování se nepochybně vrátíme, cestu ale budeme více promýšlet, říká šéfka Asiany Litvinová

Byznys v cestovním ruchu se téměř zcela zastavil a firmy zažívají jednu z nejtěžších krizí. „Nejsme v lehké situaci, jsme v nové dříve nepoznané situaci, ale rozhodně bych ji nenazvala nejtěžší,“ říká Šárka Litvinová, ředitelka a spolumajitelka jedné z největších českých cestovních agentur Asiana. Praha 12:28 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zatím stojíme na takových základech, že ještě nějakou dobu vydržíme. Půl roku bez problémů,“ říká o dopadu koronaviru na firmu Šárka Litvinová | Zdroj: archiv Šárky Litvinové

Těžké chvíle podle ní možná ještě přijdou. „Takže jsme na ně i s kolegy připraveni,“ dodává v Osobnosti Plus.

Za velkou výhodu považuje to, že jde o rodinnou firmu, která je nejspíš odolnější vůči ekonomickému stresu i vůči stresu vůbec.

„Ekonomicky jsme na tom pravděpodobně stejně jako ostatní, ale nikdy jsme se nezadlužovali. Nemáme dluhy, nemáme úvěry, máme ale zodpovědnost za naše zaměstnance, takže hroucení se není na místě,“ popisuje ředitelka firmy Asiana.

Zatím se firma ani nemusí zadlužovat, aby se udržela v průběhu krize. „Zatím stojíme na takových základech, že ještě nějakou dobu vydržíme. Půl roku bez problémů,“ upřesňuje ředitelka agentury.

Opadnou cesty ad hoc a levné letenky

Současná krize postihuje podle ní největší firmy, protože mají největší závazky. „Kromě jiného i vůči svým zaměstnancům. Menší firmy se mohou přesunout, jak říkám, do kuchyně. A pokud je to bude stále bavit a bude poptávka, asi zůstanou,“ dodává Litvinová, která do podnikání v cestovním ruchu vstoupila s manželem bez jakýchkoli zkušeností v této oblasti.

„Oba z akademické oblasti, která je ale jednoznačně výhodou. Umím číst smlouvy, protože jsem studovala literární vědu,“ směje se.

O tom, že by v souvislosti s pandemií uvažovala o změně oboru podnikání, neuvažuje. „Pochopitelně je to obor, který je závislý na spoustě okolností, ale máme postavené takové základy, že se neobávám, že bychom si neporadili v tomto oboru do budoucna,“ říká.

Věří, že k cestování se společnost nepochybně vrátí. Očekává ale, že pandemie přinese i nějaké změny. „Budeme více promýšlet, zda tam opravdu chceme, zda tam opravdu musíme. Pravděpodobně odpadnou takové ty cesty ad hoc, náhodné cesty, levná letenka za pět set korun,“ míní.

Vliv k prahu svého domu

Časopis Forbes umístil Šárku Litvinovou mezi nejvlivnější ženy Česka. „To hodnocení je samozřejmě přehnané. Troufám si říct, že vliv mám tak akorát k prahu svého domu. A to je všechno,“ říká.

„K byznysu nepotřebujete neskromnost, k byznysu potřebujete hlavu a nebát se,“ dodává žena, která patří k mecenáškám Nadačního fondu Neuron pro české vědce. Tato činnost podle ní v době krize ohrožena nebude.

„Samozřejmě vždy počítáme s tím, co si můžeme dovolit a co ne. Neuron jsme podpořili rádi. A nepodporujeme jen Neuron, ale nedáváme si naše aktivity tohoto druhu na vývěsní štít,“ podotýká.

Segment, který podporují, si vybírají intuitivně. „Podporujeme například Konto Bariéry, Knihovnu Václava Havla a další,“ dodává Šárka Litvinová

Bere jako jednoznačné plus, že celá rodina pracuje v jedné firmě? Kdy a čím ji okouzlila Indie? Vnímá stále hindskou literaturu jako svůj záložní pracovní program? Jak přišli k názvu firmy Asiana?

