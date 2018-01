Bulharsko chce co nejdřív euro, ještě letos se zapojí do systému ERM-2

Bulharsko se zapojí do evropského mechanismu úrokových sazeb ERM-2 do letošního června. Oznámil to ve čtvrtek ministr financí Vladislav Goranov. V režimu ERM-2 musí měna země, která chce vstoupit do eurozóny a zavést euro, strávit alespoň dva roky.

Sofia 12:45 11. 1. 2018 (Aktualizováno: 13:46 11. 1. 2018)