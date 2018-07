Hrozny dozrály o tři týdny dřív, vinaři ale musí s burčákem čekat do srpna. Ministerstvo zvažuje změnu

„Třeba vloni jsem poprvé sbíral 5. srpna, předloni jsem začínal sbírat, myslím, 9. srpna, a letos je to stoprocentně o 14 dní dřív,“ popisuje pro Český rozhlas Brno vinař Miloslav Machuča.

Jeho vinice se nachází v Úvalech u Valtic. „Takový rok ještě nepamatuju, a to už dělám burčák 20 let.“

Čím sladší a zralejší hrozny jsou, tím je z nich lepší burčák. Machuča vysvětluje, jak se pomocí refraktometru měří podíl zbytkového cukru v hroznu: „Namačkáme šťávu, podíváme se do světla, díváme se do toho jak do dalekohledu a ukazuje mi to slabých 14.“

Hrozny by sice mohly být i sladší, ale 14 už na burčák stačí. Vinobraní tady tak v průměru začíná o tři týdny dříve než je obvyklé.

„Měl jsem v plánu na tento víkend už udělat burčák, ale nemůžu, protože zákon ukládá, že se burčák smí prodávat až od 1. srpna. Takže musím čekat do příští středy,“ popisuje vinař.

„Jsem si toho vědom a příští týden zadám možnost změnit legislativu tak, aby to bylo umožněno. Ale v tuto chvíli to nejde, bylo by to jednoznačné porušení zákona. Ale uvažujeme do budoucna, že bychom to mohli udělat,“ vzkazuje ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman.

Burčák se podle zákona smí prodávat do 30. listopadu. Jeho kvalitu i původ každoročně kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.