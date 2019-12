Saudi Aramco vystřídalo Apple, po vstupu na burzu překonalo tržní kapitalizaci dva biliony dolarů

Saúdskoarabská ropná firma Saudi Aramco se druhý den na burze stala první společností na světě, jejíž tržní kapitalizace překonala dva biliony USD (v přepočtu 45,8 bilionu korun). Po zahájení čtvrtečního obchodování akcie firmy stouply o deset procent, později však část zisků smazaly, uvedla agentura Reuters. Primární nabídka Aramco byla největší na světě a firma je nyní rovněž největší společností na světě podle tržní kapitalizace. Rijád/Praha 10:00 12. 12. 2019 (Aktualizováno: 10:43 12. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saudi Aramco | Foto: Amr Nabil | Zdroj: ČTK/AP

Cena za akcii se ve čtvrtek zvýšila až na 38,7 rijálu (240 Kč). Pro primární nabídku akcií byla přitom stanovena na 32 rijálů.

Analytici společnosti Bernstein však považují akcie za nadhodnocené. Podle nich je hodnota firmy kolem 1,36 bilionu USD. Primární nabídka přitom Aramco ohodnotila na 1,7 bilionu USD. „Saudi Aramco je největší, nejziskovější ropnou firmou na světě - ale velikost není vše,“ napsali analytici.

Vstup Aramka na burzu potěšil hlavně investory v Saúdské Arábii a Perském zálivu, podle kterých cenu akcií posiluje garantovaná dividenda a skutečnost, že region nemá žádnou další velkou ropnou firmu s akciemi na burze.

Největší producent ropy

Saúdská Arábie nabídla 1,5 procenta akcií státní Aramco a z nabídky získala 25,6 miliardy USD. Aramco je největším producentem ropy na světě a na globální produkci se podílí asi deseti procenty. Podnik loni vytvořil čistý zisk 111 miliard dolarů, což z něj učinilo nejziskovější firmu na světě. Stát chce peníze z prodeje akcií použít na snížení závislosti své ekonomiky na ropě, a také k tvorbě nových pracovních míst.

Akcie Aramco by se do příštího týdne měly stát součástí hlavního indexu rijádské burzy, od 17. prosince mají být začleněny do indexu rozvíjejících se trhů MSCI a začleněny by měly být i do globálního indexu FTSE. Analytici očekávají, že to poptávku po akciích ještě více podpoří, zvláště od investorů, kteří tyto indexy sledují.

„Je to úspěšná nabídka. Úpis akcií Aramco dodá místní burze váhu, protože zpřístupní klíčový sektor saúdskoarabské ekonomiky,“ řekl agentuře Reuters hlavní analytik společnosti Franklin Templeton Investments pro oblast Blízkého východu Bassel Khatoun.

Na burzu v Rijádu Saudi Aramco vstoupilo ve středu 11. prosince ráno. Vstup na akciový trh je spojený s prodejem menšinového podílu v tomto státním podniku. Transakce představuje dosud největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na světě.

Nejtučnější dividenda

Hlavní ekonom Czech Funds Lukáš Kovanda upozornil, že sám Rijád učinil pro úspěch úpisu maximum. „Natřikrát snížil Aramku sazbu daně z příjmu, slíbil světově nejtučnější dividendu a nabídl bonusové akcie drobným investorům, kteří budou akcie Aramka držet,“ sdělil Kovanda. Podnik v příštím roce vyplatí na dividendách 75 miliard dolarů, což by pokrylo všechny výdaje českého státního rozpočtu na rok 2020 a ještě by zhruba 100 miliard korun zbylo.

Nicméně vzhledem k celkové tržní hodnotě má Aramco stále relativně nižší dividendy než jiné velké ropné firmy, jako například Shell, Total nebo Exxon Mobil. Aramco tržní kapitalizací překonala současnou největší firmu, americký Apple. Podle úterní závěrečné ceny akcií činila tržní hodnota Applu 1,19 bilionu USD.