Nemovitosti v Česku zdražují o něco mírněji. Zatímco ještě loni rostly ceny českých bytů a domů vůbec nejrychleji v Evropě, letos se Česko řadí až na sedmou příčku. Důvodem je mimo jiné růst úrokových sazeb a horší dostupnost hypoték. Praha 16:49 15. října 2018

Ještě loni touto dobou u nás nemovitosti zdražovaly nejrychleji z celé Evropské unie. Podle posledních dat Eurostatu za druhé čtvrtletí letošního roku už je ale Česko - se 7,5procentním tempem růstu - na sedmém místě, třeba za Lotyšskem, Nizozemskem nebo Maďarskem.

Ceny bytů v Česku už neletí tak rychle vzhůru. Bydlení nejrychleji zdražuje v Irsku a Slovinsku. Téma pro Terezu Beránkovou

Vůbec nejrychleji zdražují byty a domy v Irsku a ve Slovinsku. Dostupnost nového bydlení v Česku je přitom ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi nejhorší.

„V České republice velmi dlouho ceny nerostly, zatímco ve zbytku Evropy rostly poměrně rychle. V Česku naopak dokonce mírně klesaly a výrazně se zvyšovala dostupnost bydlení, ale ve chvíli, kdy kolem roku 2015 akceleroval ekonomický růst, tak se také začaly zvedat ceny i poptávka a ty české ceny doháněly dynamiku v Evropě,“ popisuje pro Radiožurnál analytik Komerční banky Viktor Zeisel.

Nový byt tak teď v Česku vyjde na více než jedenáctinásobek průměrného ročního platu, vyplývá ze studie poradenské společnosti Deloitte.

Málo se staví

Rychlé zdražování nemovitostí v Česku způsobilo i to, že se málo staví. Přitom díky nízkým úrokovým sazbách si v posledních letech chtěl vlastní bydlení pořídit s trochou nadsázky každý, komu banka dala úvěr. A kdo by tím pádem nezkusil prodat dráž, když zájemců je hodně a jsou ochotni platit.

„Češi obecně chtějí bydlet raději ve svém než v nájemním bydlení. U nás je poměr nájmů versus bydlení ve vlastním asi zhruba 50:50. V zemích Evropské unie je ten poměr daleko nižší a více lidí bydlí v nájmu. V Německu bydlí, tuším, bydlí ve vlastním pouze kolem 18 procent lidí,“ doplňuje Ondřej Mašín ze společnosti Bidli Reality.

Jenže tomu už moc nenahrává ani Česká národní banka, která poměrně razantně zpřísňuje měnovou politiku. Oproti tomu zůstávají ve většině unijních zemí, především tedy v eurozóně, sazby de facto na nulové úrovni.

Navíc Evropská centrální banka dosud ani neukončila svoji uvolněnou měnovou politiku. Čechům se tak hůř nakupují nemovitosti.

Zdlouhavé schvalování nové výstavby

A proč se tedy v Česku nestaví? Problém je v papírování. V Česku je celý proces schvalování nové výstavby jedním z nejkomplikovanějších v Evropě, připomíná analytik Komerční banky Zeisel.

„Jsou různé důvody pro různá města, například v Praze je to špatný nebo nedokončený metropolitní plán, takže to řešení není blízko. Jsou to stavební předpisy, které jsou neflexibilní, a příprava stavby trvá velmi dlouho. Může to být také nekompetentnost některých úředníků, kteří nejsou schopni rychle vyřizovat žádosti developerů,“ vyjmenovává další důvody Zeisel.

Dalším důvodem, proč nemovitosti rychle zdražují, je pořizování bytů jako investice. A nejen na klasický dlouhodobý pronájem, ale také pro nabídku krátkodobého ubytování turistům, třeba přes server Airbnb. Jen v Praze je takových nemovitostí podle statistik serveru AirDNA téměř 13 tisíc.