Zrušme daň z nabytí nemovitosti, žádá senátor Horník. ‚Udělá to díru v rozpočtu,‘ tvrdí poslanec Rais

„Podal jsem návrh na osvobození daně z nemovitosti u novostaveb. Ale co (Jiří) Pospíšil zamýšlí v Praze, je populistické, neprůchodné a udělalo by to díru v rozpočtu státu,“ tvrdí v pořadu Pro a proti poslanec ANO Karel Rais, který připravil novelu zákona upravující daň z nabytí nemovitých věcí.

Připomíná, že s transakcí převodu nemovitosti souvisejí další náklady, které je třeba uhradit. „Jestli má stát poskytovat nějaký servis, tak je třeba proti tomu postavit také jeho příjem.“

Poslanec připomíná, že nejde přesně určit, jak jsou využívány, a kam směřovány, příjmy státu z daní. „Vy chcete omašličkovat každou korunu, která přijde do státního rozpočtu a sledovat ji? To je technicky neproveditelné.“

„Je potřeba rozhýbat změnu ve stavebním zákoně a souvisejících směrnicích. To, že developeři využili současnou směrnici, kdy je hlad po bytech a zdvihli finance za byt, tak to neudělá žádná sleva na dani. To jsou dvě věci, které spolu vůbec nesouvisejí,“ říká Karel Rais (ANO).

„Jsem jednoznačně pro zrušení této daně. Je nemorální. To, že stát neumí jinde vybrat daně, a vybírá je pak na občanech, je ten nejhorší způsob jak plnit státní pokladnu,“ reaguje místopředseda Senátu za STAN Jan Horník.

Občan si ze svých už zdaněných příjmů pořídí nemovitost, vzít si hypotéku a ještě musí mít bokem peníze na daň z nemovitosti.

Senátor upozorňuje, že za změnu majitele v katastru se už poplatek platí. „Ale vztahovat na to nějakou anonymní daň, kdy nevíme, kam peníze jdou... Ani nevíme, jestli katastr potřebuje 10 až 13 miliard ročně, nebo se z toho vykrývají jiné díry v rozpočtu...?“

„Dřív platil tuto daň prodávající, dnes ji platí kupující. V tom je kámen úrazu... Kupující je vždy jistý, koupil nemovitost, takže na tu lze dát i exekuci a tak se těch peněz stát vždy domůže. Ale u prodejce to šlo mnohem hůř, takže si to stát pěkně zjednodušil,“ shrnuje senátor Jan Horník (STAN).

