Byty v Česku stále zdražují, růst cen nezpomalila ani koronavirová epidemie

Ceny bytů v Česku rostly i po začátku epidemie koronaviru. Za druhé čtvrtletí stouply o procento a půl. Vyplývá to u údajů Českého statistického úřadu. Ceny se tak zvyšovaly podobně rychle jako na konci loňského nebo na začátku letošního roku a útlum ekonomiky se na nich zatím neprojevil. Praha 8:02 26. července 2020

Podle společnosti Deloitte teď průměrný šedesátimetrový byt v Česku stojí kolem čtyř milionů, v Praze dokonce přes pět milionů. U novostaveb je cena ještě vyšší. Prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda ani pokles cen neočekává. „Domnívám se, že ceny nemovitostí porostou stále. Zejména proto, že nemovitostí je v těch větších celcích stále málo,“ řekl Radiožurnálu.

Podobný názor má taky ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. Podle něj by ceny bytů v budoucnu mohly klesat jedině v případě, že by hospodářský propad byl výrazný a dlouhý. „Pokud dojde k nějakému masivnějšímu snížení příjmové úrovně obyvatel, kteří o ty byty mají zájem, to znamená, pokud dojde k nějaké větší nezaměstnanosti, nebo pokud nějakým zásadním způsobem vypadnou příjmy nějaké větší části společnosti,“ popsal Kadeřábek podmínky, za kterých by podle něj ceny bytů mohly klesnout.

Podle Kadeřábka kupující příliš neušetří ani díky zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, které na začátku července schválili poslanci. „Zrušení daně se týká pouze prodejů starších nemovitostí, u novostaveb se tato daň neplatí. Každopádně tuto změnu bude ještě muset schválit Senát a pak podepsat prezident. Výrazný vliv na ceny samotných nemovitostí ale mít zrušení daně nebude,“ uvedl.

Paradoxní zvýšení cen

Zrušení daně může paradoxně mít podle Kadeřábka i malý vliv na zvýšení cen, protože odečtení daně zvyšuje zájem lidí o nákup nemovitostí. Obecně se však domnívá, že vliv tohoto opatření na ceny bude minimální.

Zájem o byty může teď kromě zrušení daně stoupnout taky díky tomu, že bude snazší dosáhnout na hypotéku. Česká národní banka totiž nedávno zmírnila pravidla, která by měli žadatelé splnit. „V současnosti kupující musí splnit v podstatě jedinou podmínku. Pokud chtějí hypotéku, musí mít našetřeno minimálně deset procent ceny nemovitosti.

Jak ale řekl hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura, banky teď budou víc ostražité, komu hypotéku poskytnou. „Myslím, že tady budou proti sobě dvě věci. To, že to přiláká žadatele, protože někteří se teď do těch kritérií vejdou snáz, ale pak banky v tuhle chvíli žijí ve velké nejistotě, protože patří k odvětvím, která jsou prostě postiženější. Pokud dneska pracujete někde v cestovním ruchu a budete žádat o hypotéku, tak se na vás banka bude dívat daleko opatrněji než kdy jindy,“ zdůvodnil svoje přesvědčení Staňura.

Před začátkem koronavirové krize platila pro banky ještě další doporučení - půjčka nesměla být vyšší než desetinásobek ročního příjmu žadatele a na měsíční splátku hypotéky a dalších úvěrů mohlo padnout nanejvýš 45 procent čistých příjmů.