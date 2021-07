V Moravskoslezském kraji roste bytová nouze. V Ostravě je ohroženo přibližně 4230 domácností

Lidí ohrožených ztrátou bydlení nebo žijící v nevyhovujících podmínkách v Moravskoslezském kraji přibývá. Potvrzují to data neziskových organizací i hejtmanství. Můžou za to rostoucí ceny bytů v kombinaci s nízkými příjmy lidí. V azylových domech se v kraji proto ocitá i stále víc seniorů. Ostrava 10:19 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostrava je jedním z nejvíce postižených měst bytovou nouzí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na bytě bydlíme dva lidi, každý máme svůj pokoj. Máme tady všechno – televizi, postel, skříň, křeslo, a tak dále,“ vysvětluje Radiožurnálu Bohumil Kanský, který už dva roky využívá službu takzvaného komunitního bydlení pro seniory od Armády spásy. Služba pomáhá seniorům ohroženým ztrátou bydlení.

Jak říká sám Kanský, na běžný pronájem bytu by sám neměl dostatek peněz. „Dneska jsou ty byty strašně drahé. Přemýšlel jsem, že bych šel normálně do bytu, ale tam jsou vysoké nájmy.“

Podobně jako pan Bohumil využívá službu komunitního bydlení více než 30 seniorů. „V současné době máme 15 bytů, kdy tam žijou po dvou, v jednom případě po třech, takže 31 uživatelů. K 15. červenci získáváme další dva byty, tudíž uživatelů budeme mít 35,“ říká vedoucí sociální služby Armády spásy Judita Kachlová.

Lidí nejen seniorského věku postižených bytovou nouzí v kraji neustále přibývá, projevuje se to například i na počtu klientů azylových domů a nocleháren. „Co se týče azylových domů a nocleháren, tak tam ten nárůst u jednotlivců je patrný. Máme nárůst, co se týče starších uživatelů, procentuálně vyjádřeno od roku 2018 o 60 procent tady v Ostravě,“ potvrzuje ředitel ostravské Armády spásy Tomáš Surovka.

Právě v Ostravě mají podle náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) problémy nejvíce. „V Ostravě je v bytové nouzi přibližně 4230 domácností. Například Havířov 700, v Karviné je to dokonce 960,“ upřesňuje Navrátil.

Můžou za to třeba rostoucí ceny nájmu bytů kvůli malým bytovým fondům měst. „Pořád je to o tom, že tady bydlí na metr čtvereční největší počet osob. Potřebujete mít ten bytový fond pro ně, ale ten prostě není,“ myslí si ředitelka preventivních služeb Armády spásy Marcela Stryjová.

Podle náměstka hejtman Navrátila by situaci mohly zlepšit vyšší investice do sociálních bytů ve městě. Kraj proto čeká na schválení zákona o sociálním bydlení, který by měl právě na výstavbu a rekonstrukci sociálních bytů poskytnout dotační programy.