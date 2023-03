Desková hra i speciální gumička do vlasů. Porota soutěže ocenila studentské byznysové nápady

„Naším produktem je desková hra nazvaná Finance hrou. Má za úkol podporovat finanční gramotnost na základní škole. Konkrétně je určená pro osmou a devátou třídu,“ ukazuje nad barevnou hrací deskou s figurkami a hracími kartami Valentýn Hoca, ředitel studentské firmy Board Game Production a student obchodní akademie v Prostějově.

„Zpočátku nebyly výdaje moc velké, protože jsme to dělali z klasického kartonu. Počáteční stav byl nějakých 1500 korun. Celkem je v našem týmu je 18 členů,“ popsal.

Mladí podnikatelé tak měli na rozjezd studentské firmy necelých 30 tisíc korun. Jejich stolní desková hra slaví úspěchy hned od začátku. Prostějov je odměnil 15 tisíci korunami na podporu vzdělávání ve městě.

„Dotaci jsme využili na obcházení základních škol, celkem jsme na Prostějovsku obešli čtyři školy a také centrum podpory ukrajinských dětí. Šlo to také na výrobu několika her, které jsme rovnou darovali centru ukrajinských dětí,“ upřesnil Hoca.

S interaktivní hrou se ve studentské soutěži zapojili i do kategorií nejlepší e-shop, nejlepší inovace nebo nejlepší sociální podnikání.

Oslovit sedmdesátičlennou porotu a uspět v soutěži se snažila také studentská firma Cap It z Hradce Králové. Vyrábí gumičky do vlasů, které ale mají i jinou funkci. Měly by totiž v barech chránit své majitele před drogami v drincích.

Bezpečnostní gumička

„Našli jsme řešení v podobě schruncie gumičky do vlasů, která v sobě uchovává ochranný povlak. Tento povlak si jednoduše navlíknete přes svou sklenici, prostrčíte brčko a tím si můžete být jistí, že vás večer nic nezkazí,“ vysvětluje Albert Lepin.

Spolupracují přitom s firmou Litex. „Poskytuje materiál ve formě odstřižků látky, které by jinak nenašly jiné využití. Zapojili jsme takto udržitelnost do našeho podnikání,“ doplňuje Lepin.

Do svého podnikání zapojili studenti i své babičky, které gumičky ve volném čase do jejich e-shopu šijí. „Prodeje jsou poměrně úspěšné na to, že začínáme. Prodáme kolem 10 gumiček měsíčně,“ vypočítává Lepin.

A 28. ročníku Veletrhu studentských firem v Praze se zúčastnilo 48 nejlepších studentských společností z celé republiky.

A to díky vzdělávacímu programu JA Studentská firma, který nabízí už třetina českých středních škol. Celkem tak v letošním roce vzniklo rekordních 288 studentských firem.

„Studenti si sami zvolí své podnikání. Většinou reflektují současnou situaci a snaží se tyto problémy řešit,“ upřesňuje Martin Smrž, ředitel Junior Achievement.

Vítězové jednotlivých kategorií si mezi sebou rozdělili přes 200 cen. Nejlepší studentské firmy pojedou už na začátku letních prázdnin reprezentovat Česko na evropské finále do tureckého Istanbulu.