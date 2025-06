Čas na zavedení emisních povolenek pro auta a budovy se krátí. Česko ho chce ještě přepracovat

Za rok a půl by se měly v Evropské unii spustit emisní povolenky pro budovy a dopravu. Systém nejspíš mírně zdraží naftu, benzín a plyn. Lidi i firmy by to mělo motivovat k tomu, aby spotřebu fosilních paliv, a tím emise skleníkových plynů snížili. S převedením dohodnutých pravidel do národní legislativy má ale většina členských států zpoždění, a to včetně Česka. To se navíc snaží v Unii prosadit přísnější ochranu před velkými výkyvy cen. Praha/Brusel 18:09 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povolenky si v systému EU ETS2 budou muset nakupovat firmy, které dodávají na unijní trh dodávají benzín, naftu a další fosilní paliva | Foto: licence Creative Commons Attribution 2.5, Steevven1

Evropské unii a jejím členským státům se krátí čas na přípravu spuštění druhého systému obchodování s emisními povolenkami se zkratkou EU ETS2. Kromě fosilních paliv v silniční dopravě se bude vztahovat také na vytápění budov. Aby všechno fungovalo, měly členské země už loni přenést pravidla do své národní legislativy. Většina z nich se ale opozdila.

Původní termín stihlo jen Rakousko. Ostatní země Evropská komise kvůli zpoždění napomenula. Svůj „domácí úkol“ si pak splnilo také Dánsko, Finsko, Itálie a Irsko. Dvacítka států ale zatím stále nemá transpozici hotovou. Mezi nimi je i Česko. To zatím schválilo jen jakousi technickou skořápku systému, která má zajistit správné vykazování nezbytných údajů.

Česká skepse

Samotná pravidla systému ale české zákony zatím neznají, a do konce volebního období nynější vlády ani znát nebudou. Vše tak nakonec padne na kabinet, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Současný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ještě na konci loňského roku sliboval, že se pokusí dojednat odložení startu systému o rok. Teď má jiný cíl, který souvisí s rizikem nárůstu cen fosilních paliv v důsledku přísnějších emisních pravidel: „Chceme jasné cenové mechanismy, aby ty ceny nebyly nepredikovatelné,“ říká k tomu Hladík.

Obavy z nárůstu cen paliv po zavedení systému čeští politici v posledním roce vysvětlovali a zmiňovali opakovaně. Třeba Hladíkův předchůdce a nyní stínový ministr životního prostředí hnutí ANO Richard Brabec slibuje, že pokud se do vedení rezortu vrátí, pokusí se start EU ETS2 odložit: „Aby se posunul začátek minimálně o tři roky,“ přál by si Brabec. „Jestli by se to podařilo zastavit rovnou, to jsem samozřejmě skeptický, protože je to nějakým způsobem rozjeté... ale minimálně by se to mělo posunout a mezi tím prostě dělat další pokusy to samozřejmě zrušit.“

„Já neočekávám, že se dovede prosadit tak dlouhé odložení systému ETS2,“ komentuje návrh analytička Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Rebeka Hengalová. Evropská komise podle ní naopak bude požadovat, aby Česko i ostatní státy dodržely, k čemu se zavázaly. A i kdyby Česko pravidla pro fungování systému nepřijalo, nemusí to podle ní znamenat, že se zvýšení cen pohonných hmot a plynu vyhneme.

Ceny paliv už teď výrazně ovlivňuje vývoj celosvětových trhů a politika především mimoevropských zemí, které ropu a plyn těží. „Navíc v ostatních zemích systém ETS2 buď začne, nebo už tam teď běží na národní úrovni, jako je tomu v Rakousku a Německu,“ vysvětluje Hengalová. „Některé členské země už mají národní systém a uvědomují si velkou výhodu toho, že vybrané poplatky, které jsou vlastně daně za vypuštěný uhlík, zůstávají v národním rozpočtu, a pak s nimi můžou nějakým způsobem nakládat.“

Dvě koruny navíc

Očekává se, že prodejci pohonných hmot, plynu i uhlí cenu nové emisní povolenky, kterou si budou muset nakoupit, promítnou do cen pro zákazníky. A právě mírné zdražení by mělo motivovat k tomu, aby spotřeba těchto paliv klesla. A tím i emise oxidu uhličitého, tak jak se to stalo po zavedení emisních povolenek pro uhelné elektrárny a podobné provozy.

O kolik by fosilní paliva po rozšíření systému mohla zdražit, se pokusili odhadnout v think-tanku Fakta o klimatu. Záležet bude především na tom, jak se nakonec vyvine tržní cena nové povolenky. Do ceny benzínu a nafty by se měla promítnout zhruba dvěma až čtyřmi korunami na litr.

Odhad dopadu zavedení systému EU ETS2 na cenu benzínu a dalších fosilních paliv | Foto: Fakta o klimatu

Emise plynů, které způsobují globální klimatickou změnu, v Evropské unii klesají. Křivka míří dolů téměř ve všech sektorech, v jednom grafu ale přeci jen stoupá vzhůru. Jedná se o ten, který zobrazuje emise z dopravy. Ty tvoří skoro čtvrtinu všech emisí celé Evropské unie. Největší část těchto emisí vypouští silniční doprava. A zatímco ta letecká a námořní se už teď musí ze znečišťování ovzduší vyplatit, pro auta, dodávky a kamiony žádná celounijní uhlíková daň zatím neplatila. To se má právě změnit.

A narovnat se má i uhlíkové zdanění u vytápění budov. Nový systém se tak dotkne domů, ve kterých se topí plynem, případně uhlím. Na teplo, které do domácností proudí z tepláren, i na elektřinu pro tepelná čerpadla nebo elektrické kotle už se totiž vztahuje původní systém obchodování s emisními povolenkami – EU ETS1, který funguje od roku 2005.

Povolenky pro výfuky

Velmi zjednodušeně tento první systém funguje tak, že pokud má někdo v sektorech, na které se EU ETS1 vztahuje, komín, kterým do ovzduší vypouští oxid uhličitý, musí si nakoupit povolenky. A to v množství podle toho, kolik emisí do ovzduší vypustí.

Jenže komínů elektráren, tepláren a různých průmyslových podniků je výrazně méně než výfuků aut a komínů na obytných domech. Chtít po každém majiteli tohoto komínu, aby si nakupoval své emisní povolenky, by bylo příliš složité. Povolenky si v systému EU ETS2 budou muset nakupovat firmy, které majitelů těchto komínů a výfuků dodávají palivo. Tedy naftu, benzín, lehké topné oleje, plyn a uhlí.

Emise skleníkových plynů v EU v letech 1990-2021 | Zdroj: Fakta o klimatu | CC BY-NC 4.0

Systém by se měl spustit za dva roky. Od ledna 2027 tak bez emisní povolenky nebudou moct firmy zmíněné suroviny v Evropské unii prodávat. Jenže leden 2027 nemusí být konečné datum. Kromě samotných pravidel má EU ETS2 také dvě pomyslné ruční brzdy.

Za tu první by Unie mohla zatáhnout v případě, kdy ještě před spuštěním systému začnou paliva prudce zdražovat. V takovém případě by se start odložil o rok. Druhá ruční brzda už celý systém neodloží, má ale zaručit, aby cena emisní povolenky nevyletěla příliš vysoko. A vysoko je v tomto případě nad 45 eur v cenách roku 2020. Pokud by se to stalo a emisní povolenky by tuto hranici překračovaly dva měsíce v kuse, Evropská komise do oběhu povolenek vypustí víc, což by podle záměrů systému mělo vést ke zlevnění.

Vyjednávání úprav

Česko se teď snaží prosadit, aby brzdy byly ještě přísnější. „V tuto chvíli se soustředíme na omezení možného růstu ceny emisní povolenky. A také na posílení cenového mechanismu, který uvolní na trh další povolenky, pokud by jejich cena výrazně vzrostla. Díky tomu se zvýší jejich nabídka a poklesne cena,“ vysvětluje tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Navrhované změny jsou podle Hladíka maximum toho, na čem se teď alespoň mezi částí členských zemí dala najít shoda.

Minulý týden Česko proto rozeslalo návrh s úpravami ostatním členským státům. Už nějakou dobu s nimi hlavně ve spolupráci s Francií také o možných úpravách vyjednává. Podle ministerstva jich má na své straně skoro polovinu. „Česká republika osloví Evropskou komisi v nejbližší době, úpravy systému ETS2 dlouhodobě podporuje 13 zemí EU,“ uvádí tisková mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

„Dá se očekávat, že Evropská unie se dohodne, že prosadí takové technické dílčí změny za cenu toho, aby systémy ETS2 přijaly a plně transponovaly všechny členské státy a aby mohlo začít od roku 2027,“ odhaduje šance na změny analytička Rebeka Hengalová z institutu EUROPEUM. „Velká součást cenové předvídatelnosti a celkové předvídatelnosti toho systému je dodržení stanovených termínů, na kterých jsme se dohodli všichni už v roce 2023.“

Chybějící implementace pravidel by mohla zablokovat peníze, které mají do Česka přijít ze Sociálně klimatického fondu. Ten má pomoct deseti ekonomicky zranitelnějším zemím Evropské unie kompenzovat zvýšené náklady hlavně lidem v dopravní nebo bytové chudobě. Ti už teď jsou na tom socioekonomicky špatně a nová povolenka by jim dočasně mohla ještě přitížit.