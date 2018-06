Asistent i řešení nedostatku pracovníků. V Německu začíná veletrh, který se věnuje i schopnostem robotů

V německém Hannoveru v pondělí začal největší světový veletrh výpočetní techniky CeBIT. Potrvá do 15. června a každoročně ho navštíví statisíce lidí. Jedním z jeho témat jsou současné schopnosti robotů. Právě ti mohou pomoci českým firmám, které v současné době jen obtížně shánějí nové zaměstnance. Hannover 22:56 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robot na hannoverském veletrhu CeBIT | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Během veletrhu návštěvníci uvidí například robota jménem Pepper, který umí mluvit, reagovat na lidské emoce a mohl by radit třeba zákazníkům v obchodě. Podobného humanoidního robota nazvaného Asimo představila také třeba firma Honda.

Na veletrhu lidé uvidí i takzvané kolaborativní roboty, se kterými mohou zaměstnanci v průmyslu bezpečně spolupracovat u jednoho stolu. Spolupracující robot se člověku podobá v tom, že má jednu nebo dvě umělé paže. To znamená, že může podávat různé součástky, spojovat je nebo třeba vrtat. Uplatní se tak při výrobě elektroniky, hraček, automobilových součástí a tak dále.

A automatizace a robotika má už dnes obrovský vliv na trh práce, říká Václav Hlaváč, profesor Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. „Dneska už roboti, kteří jsou v průmyslu, jsou tak levné, že nahradí člověka za jeden rok bez problémů. Čili to je důležité téma,“ řekl Radiožurnálu Hlaváč.

To tedy mluvíme o běžných průmyslových robotech. Jinak pokud bychom se chtěli podívat na špičku toho, co dnes automatizace přináší, jsou to podle Václava Hlaváče samořiditelná auta.

V Česku jsou nyní statisíce neobsazených pracovních míst, firmy obtížně shánějí nové zaměstnance. Roboti mohou být určitě řešením této situace a jak říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, české podniky dnes masivně do robotizace investují.

„V dnešní době sehnat robota není jako nákup v e-shopu. To znamená, čekáte několik měsíců, protože poptávka v tuhle chvíli je obrovská vzhledem k tomu, že podobnou konjunkturou prochází mnoho jiných zemí. Druhá věc je toho robota nainstalovat do výrobní linky. Vůbec jednoduché to není. My jsme v tuhle chvíli země, která přesně do toho investuje nejvíc z celé Evropské unie,“ myslí si Špicar.

Navíc pokud se Česko chce přiblížit v ekonomické produktivitě třeba Německu, je podle Špicara vyšší zapojení robotů nezbytné.