Číňané uzavřeli smír s J&T, státní CITIC vykoupí dluhy po CEFC. Dohodě předcházela válka slov i obsazení firem

„Po konstruktivních jednáních zástupců J&T Private Investments, J&T Finance Group SE a Rainbow Wisdom, společnosti řízené čínskou skupinou CITIC Group, se strany dohodly na strategické spolupráci,“ stojí v prohlášení (celé znění najdete na konci textu).

Co všechno se stalo za poslední týden v kauze čínských investorů CEFC a finanční skupiny J&T? Radiožurnál a iROZHLAS.cz přinášejí nejdůležitější otázky a odpovědi a nové okolnosti v kauze, kde jde o majetek za desítky miliard korun.

Kdy se J&T začala bát o své úvěry?

Finančníci z J&T měli zjevně mírné obavy už od začátku roku, protože za celkové úvěry v hodnotě přes 11 miliard korun si nechali podepsat šéfem CEFC Europe vedené Jaroslavem Tvrdíkem královské záruky – do zástavy si vzali akcie a s tím spojený výkon akcionářských práv celého CEFC Europe a ještě zapsali zástavy na nemovitosti v jeho majetku. Investice u nás si přitom sama čínská skupina ocenila na 38 miliard korun. Důvodem obav byl hlavně finanční pád mateřských firem v Šanghaji a Hongkongu kvůli jejich předlužení. Podle zahraničních médií je celkové zadlužení CEFC přes čtvrt bilionu korun.

PŘEHLEDNĚ: Finance, cestovní ruch i sport. Jaké jsou aktivity čínské CEFC v České republice? Číst článek

Čínští státní vyšetřovatelé také zatkli zakladatele a údajného spoluvlastníka firmy Jie Ťien-minga. V druhé polovině března tak do „Tvrdíkovy“ odnože CEFC vstoupil státní čínský fond CITIC, který měl situaci u nás řešit. Podle notářského zápisu, který J&T založila do obchodního rejstříku minulý týden, došlo k „případu porušení a zesplatnění“ zajištěných pohledávek z úvěrů poprvé 28. března a poté 1. května. O jaké porušení se jednalo, ani jedna strana nekomentovala. Zajímavé každopádně je, že ještě 10. dubna čerpala CEFC Europe 130 milionů korun z rámcového úvěru od J&T uzavřeného na 100 milionů eur, tedy cca 2,6 miliardy korun, na začátku března. Kolik si čínský konglomerát od J&T půjčil a kdy, popsal CITIC v dopise z 8. května, který zaslal J&T a Radiožurnál se s ním seznámil.

datum suma

v mil. € Dlužník Věřitel 11. ledna 130,0 CEFC Hong Kong J&T Private Investments 2. února 125,0 CEFC Hong Kong JTPI 2.února 44,0 CEFC Europe JTB (J&T Banka) 2. února 93,5 CEFC Europe POBA (Poštovní banka) 2.února 10,0 LPP (Le Palais-Praha) JTB 2. února 22,5 CEFC Europe JTM (J&T Mezzanine) 1. března 100,0 (rámcový úvěr) CEFC Europe JTPI -z toho čerpáno 13.3. 130 mil. Kč a 10.4. dalších 130 mil. Kč celkem: 435 milionů eur (11,1 miliardy Kč)

Proč úvěry finančníci zesplatnili předčasně a jaké byly mezi J&T a CEFC vztahy?

Podle Jaroslava Tvrdíka měly být úvěry splaceny až koncem července, J&T je ale, jak bylo řečeno, zesplatnila dříve. Jedním z možných důvodů mohlo být, že čínská firma si údajně většinu výše uvedených peněz půjčovala na doplacení podílu v ruské ropné firmě Rosněfť. To ale na přelomu dubna a května definitivně padlo. Mohlo tedy dojít k porušení smlouvy, na co se mají peníze z úvěru použít.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč na twitteru minulý týden také upozornil, že CEFC místo peněz začala posílat na soud předběžná opatření. Ta měla J&T zabránit nakládat s majetkem Tvrdíkovy čínské skupiny. Podle Tvrdíka ale J&T zesplatnila úvěry neoprávněně.

Jardo klame. Obrovské úsile nájsť dohodu ale stále bez úspechu. Namiesto platenia podal 40 predbežných opatrení. Sme pripravený okamžite prijať platbu zákonnou cestou a odovzdať klúče. https://t.co/xqbfh3Zacr — Patrik Tkac (@TkacPatrik) 18. května 2018

Jistá nedůvěra mezi stranami vyplývá i ze zmíněného dopisu CITICu pro J&T z 8. května. CITIC se v něm na jedné straně zavazuje, že všechny vyjmenované nesplacené dluhy po CEFC uhradí do pěti pracovních dnů. Zároveň ale CITIC v dopise chce od J&T také písemné záruky, že okamžitě jak dostane peníze na účet zruší či vymaže veškeré hypotéky, poplatky, plomby, zástavní práva či jiné zajištění, které jí CEFC poskytla. Dále pak CITIC apeluje na J&T, aby se do té doby zdržela „jakýchkoliv kroků vedoucích k prosazení zajištění dluhů, včetně využití hlasovacích práv k akciím CEFC Europe, aby nad ní získala kontrolu“.

„Podniknout takové kroky v situaci, kdy J&T může získat zpět všechny nesplacené dluhy, by pravděpodobně způsobilo poškození nejen společnosti CEFC a jejích přidružených společností, ale i CITICu,“ upozornila. Na závěr dodává, že jestli nedostane písemné záruky od J&T do týdne, pak nic z dopisu neplatí.

‚Odvolává Jaroslava Tvrdíka...‘ Projděte si dokument, přes který chce J&T ovládnout čínskou CEFC Číst článek

Do prohloubení nedůvěry mezi oběma stranami podle některých zaměstnanců mohly zasáhnout i osobní vztahy. Jednak velikášské a leckdy nepředvídatelné chování Jaroslava Tvrdíka, jednak mohly atmosféru dále zahustit poslední výpady Jaromíra Soukupa v jeho aférách na TV Barrandov. V ní má CEFC podíl a ve vedení své lidi, Soukup přitom koncem dubna zaútočil na podnikání Daniela Křetínského. Ten spolu s lidmi z J&T přitom dlouhodobě podniká. Spolu s Patrikem Tkáčem také ovládá mediální skupinu Czech Media Invest, která vydává Blesk, Reflex, rádia a řadu časopisů. Televize zatím koncernu chybí.

Proč CEFC a její spolumajitel CITIC úvěry ve stanovené lhůtě nesplatil?

Vzhledem k tomu, že CITIC je plně státní čínská firma patřící mezi největší světové hráče, nejde o to, že by neměla dost peněz. Podle Tvrdíka byly peníze složeny v ČSOB minulý čtvrtek a J&T měly přijít další den do 14 hodin. Ve čtvrtek večer ale J&T uplatnila zástavy a převzala vedení CEFC Europe, v dalších dnech pak i jejích dceřiných firem. Faktem je, že podle dopisu CITICu měly peníze dorazit do středy, maximálně během čtvrtka, což se nestalo. J&T tak mohla zahájit „útok“.

Podle informací zdroje blízkého jednání J&T sice čekala na stanovený termín, dopis CITICu ale stejně nepovažovala za dostatečnou garanci smazání všech dluhů. J&T měla údajně také obavy, že by o peníze od CITICu mohla zase přijít. Vlastník CEFC Europe, kterým je firma se sídlem v Šanghaji, je totiž v nucené správě. Svým věřitelům navíc na začátku tohoto týdne nesplatila dluhopisy v přepočtu za zhruba 7 miliard korun. Existují tak obavy, že když CITIC vyplatí za CEFC věřitele v Česku, mohou to čínští věřitelé napadnout a peníze zablokovat.

Jde o standardní podnikatelský spor, říká Tomáš Hülle o situaci kolem CEFC a J&T Číst článek

Ve hře byla navíc ještě jedna citlivá věc, a to je osud 9,9 procenta akcií ve skupině J&TFG, teď J&T Finance Group, která ovládá i J&T Banku. Před více než dvěma lety je za zhruba 2 miliardy korun koupily dvě firmy, nyní pod správou čínského státu - šanghajská CEFC (má 5,4 %) a CEFC Hainan (má 4,5 %). Pokud by čínští správci třeba chtěli tento podíl dál prodat, J&T by se to nemuselo líbit. Problém však vyřešila dohoda oznámená tento pátek, podle které převezme podíl ve skupině dcera CITICu společnost Rainbow Wisdom.

Přes všechny spory pokračovala jednání se CITICem od minulého pátku. Za CEFC Europe mimo jiné dorazil partner J&T Dušan Palcr a za CITIC jejich právní kancelář Baker McKenzie. Oficiálně J&T až do nynějšího prohlášení o dohodě odmítala jakékoliv komentáře. Jednání nepřímo potvrdil i tweet Jaroslava Tvrdíka ze začátku tohoto týdne z kanceláře právníků.

Proč J&T obsadila svými lidmi jen některé společnosti, a některé ne?

Nic tak nepotesi jako setkani se starymi prateli :-)) pic.twitter.com/2DBtbwE9b3 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 22. května 2018

Finančníci převzali vedení firem v těch případech, kde je CEFC Europe ovládá ze sta procent. Výjimkou je ale fotbalový klub Slavia, kde svolává valnou hromadu. Stranou pak zatím zůstávají firmy, kde byla CEFC přes jiné svoje společnosti nebo v nich má menšinový podíl. Jde o pivovary Lobkowicz, Travel Service a mediální skupinu Jaromíra Soukupa včetně TV Barrandov.

Ačkoliv Jaromír Soukup prohlásil, že se ho tak dění kolem CEFC a CITICu netýká, je to zřejmě omyl. CITIC totiž mimo jiné v dopise J&T zmiňuje, že chystá založení společné firmy. Kromě něj v ní mají být i podíly všech částí CEFC v Česku. Rozhodovat v ní bude zjevně CITIC, a to o budoucnosti všech akvizic čínského konglomerátu u nás.

Znamená nynější stav výprodej majetku CEFC a odchod firmy z Česka?

Některé firmy nepochybně CITIC prodá. Dva zdroje z byznysu, které mají vazby na CITIC, mluví hlavně o prodeji nemovitostí či mediální divize. Ponechat by si naopak mohli fotbalovou Slavii nebo Žďas. Tomu se v poslední době podařilo nabrat zakázky ze zbrojního průmyslu, který může být pro čínské investory zajímavý, navíc CITIC má svoji samostatnou strojírenskou divizi.

Zástupci J&T a CITIC Group uzavřeli dohodu o prodeji pohledávek Dobrý den, po konstruktivních jednáních zástupců J&T Private Investments, J&T Finance Group SE (dále jen J&T) a Rainbow Wisdom, společnosti řízené čínskou skupinou CITIC Group (dále jen CITIC), se strany dohodly na strategické spolupráci. V rámci uzavřených dohod Rainbow Wisdom odkoupí od J&T veškeré pohledávky za společnostmi ze skupiny CEFC, jejíž obchodní portfolio zahrnuje společnosti z oblasti finančních služeb, průmyslu, nemovitostí, letectví, turismu a pivovarnictví. Krizový management dosazený J&T bude stažen. Po dokončení všech navazujících transakcí se společnost Rainbow Wisdom stane 9,9% akcionářem a držitelem perpetuitních certifikátů J&T Finance Group SE. Zástupci J&T a CITIC se dále dohodli na dalších jednáních o možném rozvoji spolupráce a investicích do společných projektů. Prvním krokem v tomto směru bude, po získání souhlasu regulátora, reciproční nominace zástupce každé strany do vrcholných orgánů J&T Finance Group SE a CEFC Europe. S pozdravem...