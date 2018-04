Do Česka přiletí čínští manažeři, kteří usilují o akcie CEFC. Přijme je i prezident Zeman

Vrcholní manažeři čínského státního konglomerátu CITIC Group přijedou tento týden do Prahy a přijme je prezident Miloš Zeman. Informoval o tom server Lidovky.cz, kterému to potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Čínská státní firma by se mohla stát akcionářem skupiny CEFC Europe, v jejímž čele stojí Jaroslav Tvrdík. Ten na dotazy nereagoval.

